Maltempo in Piemonte, ancora 4mila utenze senza luce nel Cuneese

Ancora disagi in provincia di Cuneo in seguito all'ondata di maltempo che ha colpito il Piemonte in questi giorni (LA SITUAZIONE IN DIRETTA) - (FOTO). Per il pieno ripristino del servizio elettrico, continua il lavoro di E-Distribuzione, la Società del Gruppo Enel che gestisce le reti di media e bassa tensione. Complessivamente sono state rialimentate 24mila utenze, consentendo la normalizzazione del servizio elettrico nelle province di Torino e di Verbano-Cusio-Ossola. Restano senza luce, invece, 4mila utenze in provincia di Cuneo. E-Distribuzione, che sta operando con oltre 500 tecnici ed è in costante contatto con le istituzioni locali, prevede di normalizzare il servizio nelle prossime ore.

Incidente a Masserano, viabilità ridotta

Le cattive condizioni atmosferiche potrebbero essere la causa anche di un incidente, avvenuto intorno alle 14, in località Ratina, fra Lessona e Masserano, che ha portato alla deviazione del traffico. Due auto si sono scontrate frontalmente (un ferito è stato trasportato in ospedale) sulla strada statale. Le cause dell'impatto sono al vaglio dei carabinieri: la viabilità dovrebbe essere ripristinata non appena rimossi i mezzi incidentati.