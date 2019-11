Maltempo in Piemonte, ferrovie sospese e blackout elettrici per neve

Linee ferroviarie sospese, blackout nell'erogazione dell'elettricità per la caduta di alberi e difficoltà sulle strade: l’ondata di maltempo che si è abbattuta sul Piemonte sta creando forti disagi. La 'Vigezzina' è ferma nella tratta italiana fra Domodossola e il confine di ponte Ribellasca, bloccata la circolazione fra Acqui (in provincia di Alessandria) e San Giuseppe di Cairo (in provincia di Savona) e ritardi anche di un'ora per alcuni treni regionali in partenza da Domodossola e diretti a Milano. La Uncem (ossia l’Unione dei comuni montani) segnala "migliaia di distacchi" nell'erogazione di energia elettrica in provincia di Torino, Cuneo e Verbano-Cusio-Ossola. Nel capoluogo sono stati registrati fino a 7 centimetri di neve, mentre nelle vallate ossolane si è arrivati tra i 70 e i 100 centimetri.

Disagi in tutta la provincia di Cuneo

Difficile la situazione anche in provincia di Cuneo. A Limone, colle dell'Agnello e della Lombarda e a Prato Nevoso, è caduto oltre mezzo metro di neve fresca. In città si sono verificati problemi per lo sgombero delle precipitazioni a causa dei rami caduti in strada (il viale degli Angeli è chiuso alle auto da ieri notte, un faggio si è spezzato ai giardini Fresia ed è caduto su un'abitazione). Resta chiuso anche il valico internazionale del colle della Maddalena dove ieri pomeriggio, in Francia, si è intraversato un Tir. Isolate alcune frazioni e borgate, dalla valle Maira (a Roccabruna), al Monregalese. A Boves la scuola di frazione Fontanelle ha chiuso per mancanza di energia elettrica.



Gli interventi dei vigili del fuoco



Diversi gli interventi dei vigili del fuoco sulla superstrada dell'Ossola, per la caduta di piante, che ha reso difficile la circolazione tra il confine stradale di Iselle di Trasquera (nel Verbano) e l'uscita della Statale 33 di Piedimulera (nella stessa provincia). Nel Vercellese, i pompieri del distaccamento di Varallo sono entrati in azione nella notte sulla provinciale 299 tra Pila e Piode (in provincia di Vercelli), in Valsesia, per liberare la strada da alberi crollati a causa delle abbondanti nevicate. Operazioni anche in provincia di Alessandria, nell'Acquese e nell'Ovadese, al confine con la Liguria. Nella vallata dell'Erro e nella zona di Spigno Monferrato (nell’Alessandrino) è stata effettuata rimozione e messa in sicurezza di alberi in strada o diventati pericolanti per le precipitazioni.



Valle Bognanco senza energia elettrica

La Valle Bognanco, dove risiedono circa duecento persone, è rimasta senza energia elettrica. A Domodossola l'amministrazione comunale ha chiuso una delle scuole elementari, quella di frazione di Calice, perché - sempre a causa della mancanza di energia elettrica - non è stato possibile riscaldare i locali. La scuola è frequentata da 27 alunni.

