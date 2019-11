Monopattini a Torino, si dimette il comandante della polizia municipale

Il comandante della polizia municipale di Torino, Emiliano Bezzon, ha presentato questa mattina le sue dimissioni. Stando a quanto si apprende, la decisione è legata alle accese polemiche dei giorni scorsi riguardanti la presenza dei monopattini elettrici in città e le multe contestate ad alcuni dei loro utilizzatori. Di recente, Bezzon aveva attaccato l'assessore ai Trasporti, Maria Lapietra, per i ritardi nel regolamentare la sperimentazione del nuovo mezzo.

Ricca: "Paga per aver fatto rispettare il codice della strada"

"Il comandante della Polizia Municipale si dimette e paga di tasca propria l'aver fatto rispettare il codice della strada, compito che fa parte del suo lavoro, e di non essersi piegato a una narrazione meramente politica che parlava di monopattini e mobilità alternativa senza essersi minimamente preoccupata di adeguare le norme a queste buone intenzioni". È questo il commento del capogruppo della Lega al Comune di Torino e assessore alla Sicurezza della Regione Piemonte, Fabrizio Ricca, in merito alle dimissioni di Bezzon. Secondo l’esponente leghista, "è preoccupante che a pagare le spese delle liti interne alla maggioranza, e alla scarsa capacità di concretizzare le proprie fantasie, sia la Polizia Municipale che ha la sola colpa di aver fatto rispettare regolamento della stessa città".

Le multe dei giorni scorsi

Non si sono ancora sopite, dunque, le polemiche intorno alle multe salatissime contestate a fine ottobre ad alcune persone che circolavano tra le vie di Torino a bordo di un monopattino elettrico. La prima maxi sanzione è stata presentata a un giovane del capoluogo in corso Principe Oddone. Diverse le irregolarità segnalate dagli agenti, tra cui la mancanza di targa, libretto di circolazione e assicurazione, per un totale di 1.079 euro di contravvenzione. Pochi giorni più tardi, un ragazzo è stato multato perché sorpreso ad andare in monopattino contromano. In questo caso la multa è stata di alcune migliaia di euro in quanto il veicolo non era immatricolato né assicurato.

Nelle due circostanze, la polizia municipale si è limitata ad applicare una circolare uscita il 21 ottobre su come comportarsi in relazione a questo tipo di mezzi. I monopattini elettrici, superando i 6 chilometri l'ora di velocità, devono essere considerati alla stregua di un qualsiasi ciclomotore.