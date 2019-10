Maltempo, ancora piogge in Piemonte: corsi d’acqua sotto osservazione

Corsi d’acqua sotto osservazione in Piemonte a causa delle abbondanti piogge che da ieri si stanno abbattendo sul nord-ovest dell’Italia (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA). Prossimi ai livelli di guardia i due rami della Bormida, al confine con la Liguria, mentre nella parte settentrionale della regione sono costantemente monitorati lo Strona e il San Bernardino (Verbania), il Sesia (Vercelli) e il Sessera (Biella). Stando ai dati riportati dall’Arpa (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale), nelle ultime 12 ore sono caduti 110 millimetri di pioggia nel Verbano, 90 millimetri nell'alto Vercellese e tra i 40 e i 60 millimetri nelle altre zone lungo l'arco alpino.

Attese nuove precipitazioni

Continua a salire anche il livello del Lago Maggiore e del Lago d’Orta, con incrementi rispettivamente di 25 e 10 centimetri in sei ore. Secondo l’Arpa, dopo una breve attenuazione in mattinata, le piogge riprenderanno a cadere sulla Regione, determinando un ulteriore aumento dei livelli dei corsi d’acqua, soprattutto al Nord, tra le province di Biella e Verbania, alto Vercellese e Novarese.

Allerta arancione in Valsesia

La Regione Piemonte ha emesso un bollettino di allerta meteo arancione per tutta la giornata di oggi sul territorio della Valsesia. Nonostante la situazione al momento sia sotto controllo, il sindaco di Borgosesia, Paolo Tiramani, ha deciso a titolo precauzionale di chiudere il Parco Magni. Il Comune si riserva, per i giorni successivi, di valutare la riapertura del parco comunale sulla base delle previsioni e delle indicazioni della Protezione Civile. "Visto che il parco è quotidianamente molto frequentato, anche da bambini - spiegano dall'amministrazione - abbiamo deciso di chiuderlo per la giornata odierna. Il fiume Sesia scorre proprio a lato del Magni, quindi anche un'eventuale piena costituirebbe ulteriore motivo di rischio".