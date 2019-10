Restano molto gravi le condizioni della bimba di due anni e mezzo travolta da un suv davanti all'asilo "La casa del bosco" di Chieri, comune alle porte di Torino. L'intervento al quale è stata sottoposta è durato sei ore: la bambina, che ha riportato un trauma cranico, è stata operata nel reparto di neurochirurgia dell'ospedale infantile Regina Margherita di Torino ed è ricoverata nel reparto di rianimazione. La prognosi è riservata.

Le cause dell'incidente

Ieri mattina quattro bambini, poco prima delle 11, sono stati travolti da un suv. A bordo dell'auto, che secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri era parcheggiata in un piazzale leggermente in salita, non c'era nessuno. Improvvisamente il veicolo, una Toyota Land Cruiser, si è mosso, travolgendo i piccoli. Il Suv, che è stato sequestrato, è intestato al padre di una delle titolari dell'asilo ed è in uso al fratello, che è stato l'ultimo a utilizzarlo. L'uomo è stato denunciato per lesioni personali stradali gravissime. A quanto si apprende, non avrebbe messo correttamente in sicurezza la macchina. Sentito dagli investigatori, ha spiegato di aver tirato il freno a mano prima di scendere dall'auto.