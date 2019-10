Tre bimbi sono stati vittima di un incidente questa mattina in via Torino, vicino all'asilo "La casa nel bosco" di Chieri, comune di quasi 37mila abitanti in provincia del capoluogo piemontese. Un uomo, a bordo della propria Toyota Land Cruiser, ha travolto i piccoli mentre stava effettuando la retromarcia per uscire da un parcheggio in salita. Due di loro sono stati portati rispettivamente all'ospedale di Chieri e al Regina Margherita di Torino e non hanno riportato gravi ferite. Il terzo, invece, è stato trasportato al Regina Margherita in elicottero ed è in pericolo di vita. Sulla dinamica dell’incidente ora stanno indagando i carabinieri.

Data ultima modifica 08 ottobre 2019 ore 13:15