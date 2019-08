Maltempo, in arrivo temporali: allerta gialla sul Piemonte

L’Arpa, l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, ha diramato un'allerta gialla per le prossime 48 ore sulle zone a Nord del Po in Piemonte (IL METEO). Oltre ai temporali, sono previste anche possibili raffiche di vento, grandinate e nubifragi.

Temperature in calo a causa dei rovesci, risaliranno nel weekend

Già dal pomeriggio di oggi, martedì 6 agosto, sono attesi i primi segnali di cedimento dell'alta pressione, con la formazione di rovesci e locali temporali sui settori alpini occidentali e settentrionali con occasionali sconfinamenti alla pedemontana tra Torinese e Verbano.

La giornata di domani, mercoledì 7 agosto, inizierà all'insegna della variabilità, con rovesci e temporali in formazione dal primo pomeriggio sulle Alpi in successivo trasferimento alle alte pianure del Piemonte. Previsti fenomeni localmente intensi. In calo le temperature, che torneranno a salire nel weekend per la rimonta dell'anticiclone africano.