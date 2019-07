Torino, ufficializzata la nomina di Sonia Schellino a vicesindaco

È stata ufficializzata la nomina di Sonia Schellino a vicesindaco di Torino, ad annunciarlo oggi, lunedì 29 luglio, in consiglio comunale è stata la sindaca Chiara Appendino che, dopo l'allontanamento di Guido Montanari per le frasi pronunciate sul Salone dell'Auto, ha anche confermato l'intenzione di tenere nelle proprie mani la delega all'Urbanistica fino alla nomina di un nuovo assessore.

L'attacco delle opposizioni

Critiche dalle opposizioni sono arrivate proprio per la decisione di Appendino di conservare la delega all'Urbanistica. "Abbiamo sempre ritenuto Montanari non all'altezza - ha detto il capogruppo del Pd, Stefano Lo Russo - ora chiediamo di nominare un nuovo assessore certi che si tratti di un settore molto importante per la città che non si può riuscire a coprire facendo il sindaco". Della stessa opinione il capogruppo di Forza Italia, Osvaldo Napoli, mentre Silvio Magliano, dei Moderati, ha invocato "l'arrivo di un 'turboassessore' che metta la quinta visto che Montanari, secondo la sindaca, ha 'frenato' le diverse decisioni politiche in materia". La consigliera del gruppo misto Marina Pollicino, recentemente uscita dal M5s, ha sottolineato come il settore sia "praticamente fermo, con il rischio di crisi per molte aziende e di forti perdite economiche".

La lite con Montanari

La frase incriminata era stata pronunciata da Montanari a seguito dell'annuncio del trasloco del Salone dell'Auto da Torino a Milano. "Fosse stato per me, il Salone dell'Auto al parco Valentino non ci sarebbe mai stato – aveva detto Montanari - Anzi, nell'ultima edizione ho sperato che arrivasse la grandine e se lo portasse via. Sono stato io a mandare i vigili per multare gli organizzatori". Le parole dell'ex vicesindaco hanno portato Appendino a revocargli carica e deleghe e a nominare al suo posto Schellino.