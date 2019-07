Torino, Chiara Appendino revoca deleghe al vicesindaco Guido Montanari

A Torino la sindaca Chiara Appendino ha sollevato Guido Montanari dal suo ruolo di vicesindaco e gli ha revocato le deleghe che aveva in capo. A renderlo noto, sui social, la stessa prima cittadina: "La decisione segue le frasi pronunciate sul Salone dell'Auto che non hanno visto smentita. Una scelta non facile dal punto di vista umano, ma che ho ritenuto necessaria nell'interesse della Città e della sua immagine. Al Prof. Guido Montanari va il ringraziamento per il lavoro svolto in questi tre anni".

La vicenda

La frase incriminata era stata pronunciata da Montanari a seguito dall'annuncio dei giorni scorsi con cui il Salone dell'Auto ha ufficializzato l'addio a Torino e il trasloco a Milano. "Fosse stato per me, il Salone dell'Auto al parco Valentino non ci sarebbe mai stato - aveva detto Montanari -. Anzi, nell'ultima edizione ho sperato che arrivasse la grandine e se lo portasse via. Sono stato io a mandare i vigili per multare gli organizzatori". Parole che hanno reso Appendino "furiosa" ma che sarebbero state travisate, secondo il vicesindaco: "Ho sempre ritenuto che il Salone dell'auto sia una ricchezza della città e che si possa fare al Parco del Valentino con una mediazione tra esigenze degli organizzatori e fruizione del parco - ha spiegato -. Questa mia posizione è stata travisata per giustificare evidentemente scelte già assunte".

Data ultima modifica 15 luglio 2019 ore 11:40