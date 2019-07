Raccontò delitto in romanzo: preso latitante condannato per omicidio

È stato rintracciato e arrestato dai carabinieri in un appartamento di Giaveno (Torino), Daniele Ughetto Piampaschet, latitante condannato in via definitiva a 25 anni per l'omicidio Anthonia Egbuna, prostituta ventenne di cui si era invaghito, avvenuto nel 2012. L'uomo, aspirante scrittore, aveva anticipato il delitto in un suo romanzo. Si è sempre detto innocente.

La latitanza

Lo scorso 13 luglio i carabinieri si erano presentati a casa di Piampaschet per condurlo in carcere, dopo che la Cassazione aveva confermato la condanna nei suoi confronti, ma non lo avevano trovato. Da alcuni manoscritti recuperati dai carabinieri sembra che l’uomo volesse fuggire all'estero, raggiungendo prima la casa di famiglia a Terrasini (Palermo) e poi la Tunisia.