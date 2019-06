Una bambina di poco più di un anno è morta nel cortile di casa a Villarbasse, in provincia di Torino, dopo essere stata investita dall'auto guidata dalla madre. È accaduto in via Don Rambaudo 4. Secondo le prime ricostruzioni, la donna avrebbe investito la piccola durante una manovra in retromarcia con la sua Dacia Logan. La bambina era con la nonna quando all’improvviso si sarebbe messa a correre verso la vettura. Soccorsa dal 118, è morta a seguito di un trauma cranico. Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri per ricostruire la dinamica della tragedia. I carabinieri sono intervenuti sul posto per chiarire la dinamica dell'accaduto. "È una famiglia romena perfettamente integrata in paese, a cui siamo molto vicini. Siamo sconvolti", dice Eugenio Aghemo, sindaco di Villarbasse.

Data ultima modifica 20 giugno 2019 ore 15:16