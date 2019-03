Incendio nei boschi della Valle di Lanzo: minacciate abitazioni

Un vasto rogo nei boschi della Valle di Lanzo, in provincia di Torino, impegna dalla serata di ieri, mercoledì 13 marzo, dieci squadre dei vigili del fuoco e dei volontari Aib (AntIncendi Boschivi). Le nuvole di fumo sono visibili da Torino. Il fuoco ha anche minacciato alcune abitazioni.

Lo stato di massima pericolosità per incendi

Da ieri è in vigore in tutto il Piemonte, dopo oltre 40 giorni di siccità, lo stato di massima pericolosità per il rischio di incendi. Nei giorni scorsi decine di ettari di foreste e pascoli sono andati in fumo nelle province di Torino, Asti, Alessandria e Cuneo. I roghi, oltre che dalla secchezza della vegetazione, sono favoriti dal vento, che ieri ha soffiato a 90 chilometri orari in molte vallate del Piemonte.