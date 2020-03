L’iPhone di prossima generazione potrebbe montare una fotocamera equipaggiata con un nuovo sensore di movimento: lo sostiene Ming-Chi Kuo, un analista noto per le sue previsioni accurate nel mondo della mela. L’esperto, come riporta MacRumors, prevede che tutti i prossimi smartphone della Apple monteranno sensori più grandi.

La nuova tecnologia si andrà ad aggiungere al tanto vociferato nuovo sensore ToF per la realtà aumentata, confermato anche dal codice di iOS 14.

Le previsioni dell’analista

Nello specifico, secondo le previsioni del noto analista, i modelli da 5,4 e 6,1 pollici con la doppia camera, e quello da 6,1 pollici con la tripla fotocamera, saranno dotati di un sensore 7P da 1/2,6 pollici per la grandangolare. Mentre la variante da 6,7 pollici, che sarà l’iPhone più grande in commercio, avrà una grandangolare 7P da 1/1,9 pollici e supporterà il sensore di movimento per garantire una migliore stabilizzazione delle immagini, che verrà integrato su tutti i modelli nel 2021.

La lente periscopica per lo zoom, invece, stando alle stime di Ming-Chi Kuo, debutterà sugli iPhone solo nel 2022: bisognerà dunque attendere due generazioni di nuovi iPhone.

Apple, le nuove Powerbeats 4: tutte le caratteristiche

Tra le ultime novità “sfornate” da Apple, il colosso di Cupertino ha recentemente alzato il sipario sulla nuova generazione di Powerbeats, avvistata negli scorsi giorni presso alcuni rivenditori negli Stati Uniti, dopo i primi indizi scovati nei codici di iOS 13.3.1 e l’approvazione della FCC (Federal Communications Commission) che ne aveva svelato in anteprima il design.

Disponibili in tre diverse varianti cromatiche, nera, rossa e bianca, al prezzo di 149,95 dollari i nuovi auricolari integrano l’Apple h1, il chip di cui sono equipaggiati sia gli AirPods 2, che le Powerbeats Pro e gli AirPods Pro, e supportano il comando vocale “Hey Siri”.