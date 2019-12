Apple, in arrivo 5 nuovi iPhone nel 2020: lo sostiene Ming-Chi Kuo

Nel 2020, Apple potrebbe lanciare sul mercato addirittura 5 nuovi iPhone: lo sostiene Ming-Chi Kuo, un analista noto per le sue previsioni accurate. L’esperto prevede anche che entro il 2021 l’azienda di Cupertino rimuoverà dai propri smartphone la porta USB lightning, arrivando a proporre un’esperienza completamente senza fili.

iPhone SE 2

Negli ultimi anni, Apple ha abituato i propri utenti alla commercializzazione di tre nuovi iPhone all’anno, ma sembra che nel 2020 questa tradizione potrebbe venire abbandonata. Le previsioni di Kuo, indicano che entro i primi sei mesi del prossimo anno uscirà un primo smartphone, caratterizzato da dimensioni contenute e da un prezzo economico. Sembra che potrebbe trattarsi del vociferato iPhone SE 2, con schermo Lcd da 4,7 pollici. Un gustoso antipasto in vista delle novità principali, attese per il prossimo autunno.

Gli iPhone che potrebbero uscire nel 2020

Come spiega Kuo, infatti, per Apple la stagione autunnale 2020 potrebbe essere particolarmente calda. È attesa per questo periodo, infatti, la commercializzazione di quattro nuovi iPhone, tutti compatibili con le reti 5G e dotati di un display OLED. I modelli con schermi da 5,4 e 6,1 pollici avranno una doppia fotocamera posteriore, mentre gli altri due smartphone, da 6,1 e 6,7 pollici, potranno contare su un comparto fotografico composto da tre obiettivi più un sensore ToF. Secondo l’analista, il design dei quattro dispositivi dovrebbe ispirato a quello del vecchio iPhone 4. Le previsioni di Kuo non si fermano al 2020. Per il 2021, infatti, l’esperto prevede che Apple toglierà la porta USB Lightning dai suoi top di gamma, in modo da renderli totalmente wireless.

Le previsioni degli analisti di JP Morgan

Le previsioni di Ming-Chi Kuo rispecchiano in parte quelle degli analisti di JP Morgan, secondo i quali nel 2020 saranno messi in commercio quattro nuovi iPhone, due all’inizio dell’anno e altri due nel periodo autunnale. Le caratteristiche tecniche indicate dagli esperti sono le stesse menzionate da Kuo.