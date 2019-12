iPhone 12, Apple avrebbe in programma il lancio di quattro diversi modelli

Da una nota agli investitori di JP Morgan, arrivano nuove indiscrezioni sul successore dell’iPhone 11, la cui uscita è in programma il prossimo anno.

Secondo quanto riporta AppleInsider, l’azienda avrebbe nei piani il lancio di quattro dispositivi della gamma di iPhone 12 e non tre come si era ipotizzato in precedenza. Stando alle indiscrezioni, inoltre, i nuovi smartphone potrebbero arrivare in due momenti distinti dell’anno.

Verranno lanciati in tempi diversi?

Il colosso di cupertino starebbe pensando di lanciare due modelli del prossimo iPhone nella prima metà dell’anno e i rimanenti entro la fine del 2020. Si tratta di una scelta non ufficiale, ma certamente plausibile, che potrebbe fornire ad Apple una grande spinta per riuscire a competere in modo più efficace contro i brand del settore che sono soliti proporre vari nuovi smartphone in diversi periodi dell’anno.

Iphone 12: probabili caratteristiche dei 4 modelli

Stando alle indiscrezioni tutti e quattro i prossimi modelli di iPhone avranno display con pannelli Oled, con dimensioni diverse tra loro, ad esclusione di due varianti entrambe con schermo da 6,1 pollici.

Il modello Plus avrà un display da 6,7 pollici e probabilmente monterà, come una delle due versioni con schermo da 6,1 pollici, una tripla fotocamera posteriore in cui sarà inclusa una nuova lente laser: "World-facing 3D sensing”. Si tratta probabilmente di un sensore, che oltre ad ottimizzare il campo visivo e lo zoom della fotocamera, consentirà agli utenti di attuare delle modifiche di ultima generazione, quali inserire in un’immagine il volto di un soggetto escluso per errore nel momento dello scatto della fotografia.

Il modello da 5,4 pollici e il secondo da 6,1, invece, potrebbero montare una doppia fotocamera posteriore, nella quale sarà assente la nuova tecnologia laser.

Probabilmente tutti i modelli, al contrario degli ultimi smartphone della gamma iPhone 11, supporteranno le reti di ultima generazione, ma sono le varianti ‘Pro’ il mmWave 5G.