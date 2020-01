Il governo britannico si affiderà in parte anche a Huawei per la realizzazione delle reti 5G. Come riportato da Reuters, il ruolo dell’azienda cinese sarà comunque “limitato”: Huawei è infatti considerata infatti “un fornitore ad alto rischio” e di conseguenza il contributo tecnologico di Shenzhen sarà confinato ad elementi “non centrali” dell’infrastruttura 5G del Regno Unito, come si legge anche sul Guardian. La decisione è stata presa nonostante le pressioni statunitensi, che esortavano il premier Boris Johnson a bandire completamente Huawei proprio come fatto dall’amministrazione Trump.

5G: una chance per Huawei

Il Regno Unito conterà anche su Huawei per lo sviluppo della rete 5G, a dispetto dei rischi alla sicurezza nazionale evidenziati dagli Stati Uniti, che già da mesi hanno inserito la casa cinese nella propria “Entity List”, impedendole di fare affari con le aziende statunitensi. Il coinvolgimento di Huawei nella realizzazione delle nuove infrastrutture, come riportato da Retuers, non supererà il 35%: questo perché il governo britannico considera la compagnia di Shenzhen un “fornitore ad alto rischio” ma è comunque intenzionato a dare a Huawei un’opportunità anche per non rinunciare al contributo tecnologico di un’azienda da tempo in prima fila sul fronte 5G.

Huawei, accesso limitato per ridurre i rischi

Il possibile coinvolgimento di Huawei nello sviluppo della rete 5G britannica era già stato anticipato nei mesi scorsi, in seguito alla decisione presa dal Consiglio di Sicurezza Nazionale britannico. Già all’epoca il Telegraph aveva peraltro anticipato che l’azienda cinese avrebbe avuto un accesso limitato a “parti non essenziali” dell’infrastruttura tecnologica, così da consentire al Regno Unito da ridurre al minimo i rischi. In ogni caso, si tratta di un approccio totalmente diverso da quello degli Stati Uniti, che hanno scelto di boicottare le tecnologie di Huawei, e di altri Paesi che si sono mostrati ostili al colosso cinese come Australia e Nuova Zelanda.