Apple, iPhone 11: nuovi render confermano tripla fotocamera, le novità

Se come sembra per il 5G sarà necessario attendere il 2020, già da questo autunno Apple potrebbe svelare i nuovi iPhone XI, sui quali ormai da diverse settimane si rincorrono varie indiscrezioni. Le ultime giungono dal portale CashKaro, che già in passato si è rivelato affidabile in tema di anticipazioni: in collaborazione con OnLeaks, il sito ha infatti diffuso una serie di render realizzati con CAD che rappresenterebbero una riproduzione fedele dei nuovi smartphone di Cupertino. Uno degli aspetti più interessanti riguarda la conferma della tripla fotocamera posteriore, con la particolare disposizione degli obiettivi che Apple avrebbe scelto.

Apple iPhone 11: tre fotocamere e microfono sul retro?

Ancora non si sa se Apple li chiamerà iPhone XI o iPhone 11, ma poco importa: a prescindere dal nome, cominciano a esserci diversi indizi sui quali costruire il design dei nuovi smartphone che dovrebbero debuttare nell’autunno 2019. I rumours che parlavano di una tripla fotocamera posteriore sarebbero confermati dai render di CashKaro e OnLeaks, nei quali è visibile un’ampia superficie quadrata occupata da tre sensori disposti in modo da formare un triangolo, oltre al flash e un piccolo foro appena visibile che dovrebbe ospitare un microfono. Secondo le indiscrezioni, inoltre, il retro dei nuovi iPhone dovrebbe essere composto da un unico pannello realizzato in vetro che includerebbe già il ‘rialzo’ necessario a ospitare la piattaforma con il comparto fotografico, in modo così da ridurre il più possibile la sporgenza di questa parte.

Nuovi iPhone, cambia tasto silenzioso

Secondo CashKaro, i render diffusi dovrebbero riferirsi al successore dell’iPhone XS, con un display da 5,8 pollici. La parte frontale sembrerebbe piuttosto simile al passato, con la riduzione di notch e cornici che pare quasi impercettibile. Dovrebbe essere modificata invece la forma del tasto laterale del silenzioso, più simile a quello dei vecchi iPad, mentre Apple deciderebbe nuovamente di optare per la porta lightning e non per una Usb di tipo C. Ancora una volta, la linea iPhone XI dovrebbe comprendere tre smartphone in totale, uno dei quali con soltanto due fotocamere. Tassello dopo tassello, i nuovi device di Cupertino iniziano a prendere forma.