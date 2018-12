Apple, le prime indiscrezioni sui nuovi iPad e Mac

Durante l’evento Made By Google, la compagnia di Mountain View ha presentato Pixel Slate, il nuovo tablet con Chrome OS che sfida apertamente i colossi del settore, tra cui Samsung, Microsoft e, naturalmente, Apple. A settembre, l’azienda di Cupertino ha svelato al mondo intero i suoi nuovi iPhone sul palco del Keynote 2018. I modelli XS, XS Max e XR, assieme al nuovo Apple Watch 4, sono stati i protagonisti della kermesse e hanno monopolizzato l’attenzione degli utenti e della stampa specializzata. Secondo voci di corridoio piuttosto insistenti, Apple dovrebbe presto organizzare un altro evento dedicato alla presentazione dei nuovi iPad e dei computer Mac di ultima generazione.

Le caratteristiche dei nuovi tablet

Non si hanno al momento informazioni certe sui nuovi dispositivi dell’azienda di Cupertino, tuttavia non mancano numerose indiscrezioni sull’argomento. Sembra che i nuovi iPad Pro dovrebbero essere caratterizzati da dei display “edge-to-edge” (cioè quasi privi di bordi), cornici sottilissime e dall’assenza del tasto Home (proprio come negli ultimi iPhone). Seguendo l’esempio dei modelli più recenti degli smartphone Apple, anche i prossimi tablet dell’azienda dovrebbero integrare Face ID, il sistema di riconoscimento tridimensionale del volto. I sensori della nuova tecnologia non saranno racchiusi in un notch, a differenza di quanto avviene negli iPhone più recenti.

Due versioni per iPad Pro

Secondo voci di corridoio insistenti, i nuovi tablet di Apple saranno disponibili in varie versioni. In particolare, dovrebbero fare il loro debutto due modelli di iPad Pro caratterizzati da dimensioni differenti. Non mancheranno anche vari accessori, tra cui una nuova Apple Pencil pensata per accoppiarsi ai nuovi dispositivi per prossimità, esattamente come avviene con gli auricolari AirPods e con l’altoparlante HomePod. Inoltre, sembra che i prossimi tablet della compagnia fondata da Steve Jobs saranno dotati di un connettore magnetico a cui collegare le varie periferiche esterne e di un connettore Usb-C per trasmettere lo schermo su display esterni in altissima risoluzione.

I rumors prevedono, inoltre, che presto Apple presenterà un nuovo MacBook da 13 pollici e un Mac Mini destinato a sostituire il modello uscito nel 2014.