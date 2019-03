La Francia dice addio al telefono fisso, Orange smantella la rete

La Francia saluta per sempre il telefono fisso, quello ancora connesso ai cavi con le spine. Dal 2023, se si vorrà mantenere la linea di casa, si dovrà passare per forza dalla box di internet. Da novembre, come riporta Le Parisien, Orange, ex France Telecom, non metterà più in commercio offerte per le linee tradizionali, cioè quelle con la vecchia spina a muro. Non sarà un’operazione facile perché venti milioni di francesi hanno ancora il numero fisso a casa e la metà di loro usa ancora il sistema vetusto, senza sfruttare connessioni internet o a banda larga.

Il passaggio avverrà in quattro anni

Il passaggio al nuovo sistema di comunicazione non sarà immediato, ma graduale. Passeranno quattro anni prima che la linea venga tagliata definitivamente. Nel frattempo, verranno eseguite delle prove: Orange sperimenterà il sistema 100% digitale su un campione di popolazione che possa fornire dati sull’utenza e comprendere l’impatto e il buon esito del cambiamento su tutto il Paese. Per eseguire il test sono stati scelti 14 comuni della Bretagna, regione nel nord-ovest della Francia. Il campione non è stato selezionato a caso: la compagnia francese terrà d’occhio i comuni delle zone extraurbane, dai più piccoli fino ai più popolati, per monitorare il passaggio in quei paesi dove la tecnologia è meno usata.

Nelle zone periferiche il sistema resiste

Il vecchio sistema resiste ancora nei piccoli centri periferici e nelle campagne della Francia. Fra nostalgici del telefono con la tradizionale cornetta ed esperti che temono forti resistenze al nuovo sistema da parte della popolazione, c’è anche chi vede in questa operazione un rischio sociale, ovvero l’acuirsi della frattura tra la Francia rurale, più arretrata dal punto di vista tecnologico, e quella più moderna delle città metropolitane come Parigi. C’è anche chi, come riporta Le Parisien, lancia l'allarme del blackout di Internet: in caso di mancanza di internet il Paese potrebbe rimanere totalmente isolato dal resto del mondo.