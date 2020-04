Resident Evil 4, il remake potrebbe uscire entro il 2022

Dopo Resident Evil 2 e 3, anche il quarto capitolo della serie potrebbe fare il suo ritorno in una versione riveduta e corretta. A sostenerlo sono varie fonti interpellate dal sito specializzato VideoGamesChronicles. L’avventura di Leon Scott Kennedy dovrebbe arrivare sulle console di prossima generazione, PlayStation 5 e Xbox Series X, entro il 2022. Lo sviluppo dovrebbe essere affidato anche stavolta a M-Two, lo stesso team che ha curato buona parte del remake del terzo gioco della serie. L’aspetto interessante è che, secondo i rumors, la rivisitazione in chiave moderna di Resident Evil 4 sarebbe in programma già dal 2018, tuttavia gli sviluppatori sarebbero entrati nel vivo dei lavori solo di recente.

Resident Evil 8 arriverà nel 2021?

Mentre M-Two, sotto la guida di Tatsuya Minami, lavorerà al remake di Resident Evil 4, Capcom si concentrerà su Resident Evil 8. I piani della software house prevedono di far uscire il titolo nel 2021, così da portare avanti la nuova tradizione di far uscire un gioco della serie all’anno. I lavori sul remake Resident Evil 4 dovrebbero essere seguiti molto da vicino da Shinji Mikami, game director del gioco originale e ideatore dell’intera saga. Per ora non si sa ancora nulla di un eventuale rifacimento di Resident Evil Code: Veronica, gioco uscito originariamente per Dreamcast nel 2000 e approdato successivamente su altre piattaforme, tra cui PlayStation 2 e Game Cube.

Il successo del remake di Resident Evil 3

Nonostante un’accoglienza un po’ tiepida da parte di una fetta degli appassionati e della stampa specializzata, il remake di Resident Evil 3 sta dando i risultati sperati da Capcom: in soli 5 giorni dall’uscita ha registrato oltre 2 milioni di copie vendute in tutto il mondo su tutte le piattaforme sia in formato fisico che digitale. A renderlo noto è stata la stessa software house. Se tutto andrà per il verso giusto, il titolo potrà superare le vendite del gioco originale, che nel 1999 raggiunse 3,5 milioni di copie distribuite in tutto il mondo.