Google Hangouts Meet si prepara a cambiare nome

Presto Google Hangouts Meet, il servizio di videoconferenze del colosso di Mountain View, cambierà nome. A confermarlo è la stessa azienda tramite una nota inviata al sito specializzato Android Police. Dopo il rebrand, che sarà graduale e si diffonderà in tutto il mondo solo nel corso delle prossime settimane, il software sarà noto semplicemente come Google Meet. Alcuni indizi erano già emersi nelle scorse ore, quando alcune testate statunitensi avevano analizzato un lungo post in cui l’azienda di Mountain View si riferiva più volte al servizio utilizzando il nuovo nome, senza mai menzionare direttamente la modifica.

Il nuovo nome

Al momento è già possibile notare il nuovo nome sulle pagine di supporto in inglese, mentre in quelle scritte in italiano la dicitura “Google Meet” si alterna a “Google Hangouts Meet”. Il colosso di Mountain View non ha chiarito se anche il servizio di messaggistica proprietario Google Hangouts cambierà nome o no.

Skype Meet Now

Dall’inizio del lockdown, necessario per contenere la diffusione del coronavirus Sars-Cov-2 (segui la DIRETTA di Sky TG24), Google Hangouts Meet e altri servizi di videoconferenze sono diventati strumenti indispensabili per organizzare il lavoro a distanza e restare in contatto con parenti e amici. In particolare, Zoom Cloud Meeting ha conosciuto un notevole incremento di popolarità, grazie anche alla sua semplicità di utilizzo. Per provare a recuperare terreno, Skype ha da poco lanciato Meet Now, una nuova funzione che consente di interagire a distanza con amici e colleghi tramite una web app accessibile da browser. Utilizzandola, gli utenti potranno utilizzare tutte le funzioni del servizio di videoconferenze senza dover prima creare un account e scaricare il software. Per creare una chiamata di gruppo con Meet Now è sufficiente accedere all’apposita pagina web tramite browser e cliccare sul tasto “Crea una riunione gratuita”. Dopo pochi secondi si ottiene un link che può essere condiviso con facilità con colleghi, amici e parenti. Una volta mandati gli inviti, basta premere il tasto “Avvia chiamata” per dare il via alla riunione.