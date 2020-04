Google Maps si aggiorna. A dopo più di due mesi dal suo quindicesimo compleanno, il popolare sistema di navigazione del colosso di Mountain View ha integrato tra i suoi servizi due nuovi tasti che consentono agli utenti di trovare più facilmente i ristoranti con servizio a domicilio o d’asporto: “Asporto” e “A domicilio”.

Le novità, in distribuzione sia sugli smartphone con sistema operativo Android che iOS, rientrano in un piano più ampio finalizzato ad andare incontro alle necessità degli utenti di molti Paesi del mondo, Italia compresa, costretti a rimanere confinati all’interno delle proprie abitazioni, come raccomandato dalle misure restrittive entrate in vigore per cercare di arginare la diffusione del coronavirus Sars-CoV-2, che hanno introdotto delle severe limitazioni agli spostamenti.

I due nuovi tasti “Asporto” e “A domicilio”

I due nuovi pulsanti sono posizionati in alto nell’interfaccia utente, esattamente al posto delle precedenti voci “Casa” e “Lavoro”.

La nuova voce “Asporto” permette agli utenti di visualizzare un elenco di locali nelle vicinanze che offrono questo servizio. Tramite la voce “A domicilio”, invece, è possibile consultare i ristoranti che prevedono la consegna a domicilio, avendo un accesso diretto ai menù dove possibile.

Entrambi i nuovi strumenti consentono di visualizzare anche l’orario di apertura dei ristoranti.

Google Maps, le ultime novità

La popolare app di navigazione, stando agli ultimi rumors circolati in rete, starebbe testando un modo più semplice, veloce e intuitivo per utilizzare Live View, la navigazione che sfrutta la Realtà Aumentata per indicare con precisione la direzione del cammino, disponibile sui dispositivi con sistema operativo Android e iOS dalla scorsa estate. In futuro, probabilmente si potrà accedere a Live View semplicemente dopo aver ricercato o selezionato una posizione o destinazione sull’app di navigazione e aver premuto il nuovo pulsante dedicato “Fab Live View”, posizionato nella parte inferiore destra dall’interfaccia utente, sopra il tasto per il posizionamento GPS.