Instagram testa una nuova funzione per nascondere specifiche Stories

Instagram sarebbe attualmente al lavoro su una nuova funzione che consentirà agli utenti di nascondere specifiche Storie a determinati followers.

Svelata in anteprima su Twitter da Jane Manchun Wong, reverse engineer esperta del settore, la nuova opzione, attualmente in fase di test, affiancherà una funzionalità già presente da tempo sul social network, che permette di nascondere tutte le storie e le dirette agli utenti desiderati.

Di cosa si tratta

“Instagram sta testando la capacità di nascondere storie specifiche a persone specifiche”, ha svelato la nota sviluppatrice, sul suo profilo ufficiale Twitter.

Nel caso in cui la nuova opzione verrà rilasciata ufficialmente su Instagram, gli utenti avranno a disposizione un nuovo strumento che consentirà loro di personalizzare la propria esperienza sul social network, potendo gestire personalmente gli account a cui negare la possibilità di visualizzare determinate Stories.

Come accennato precedentemente, Instagram permette già di scegliere le persone a cui nascondere tutti i post che scompaiono dopo 24 ore, senza però poter selezionare quali singole Storie lasciare visibili. Per farlo, basta accedere al proprio profilo e consultare le impostazioni, visibili cliccando le tre lineette poste in alto a destra sulla schermata. Recandosi poi su Privacy, nella sezione Storia, è possibile selezionare personalmente le persone a cui negare la visione dei post temporanei tramite la voce dedicata “Nascondi la Storia a”.

La funzione può essere attivata anche direttamente dal profilo della persona a cui si intende nascondere le storie. Per farlo basta selezione il tasto con tre puntini posto in alto a destra e selezionare la voce “Nascondi la tua Storia”.

Altre funzioni in fase di test

Sulle prossime versioni di Instagram, oltre a questa possibilità, potrebbero arrivare nuove funzioni che riguardano i messaggi Direct.

Stando agli ultimi rumors, l’azienda sarebbe al lavoro sull’integrazione della possibilità di assegnare un nickname ai contatti con cui si interagisce nei messaggi privati. Il nome scelto, tuttavia, non sarà privato, ma sarà comunicato al destinatario dei Direct.

Tra le nuovi funzioni, presto gli utenti potranno anche rispondere ai messaggi citandoli. Per farlo, come avviene su altre piattaforme, basterà premere a lungo sul messaggio che si desidera citare e selezionare la voce “Rispondi”.