"Io resto in corsia, tu resta a casa! Medici, infermieri e operatori sanitari del Policlinico di Bari insieme per fermare il virus". È la campagna social lanciata dal Policlinico di Bari per sensibilizzare i cittadini a rimanere nelle proprie abitazioni come indicato dal governo per frenare il contagio da coronavirus. Medici e infermieri postano su Instagram una loro foto, al lavoro, con il sorriso e un cartello con gli hashtag #iorestoincorsia #turestaacasa (Foto da Instagram @polibari2020)