Xbox Games With Gold, svelati i giochi gratuiti di marzo 2020

Microsoft, puntuale come un orologio svizzero, ha svelato i quattro videogiochi gratuiti del mese appena iniziato della serie Games With Gold per gli utenti abbonati al servizio di Xbox.

Come ogni mese, anche a marzo 2020 due dei titoli gratis saranno disponibili per Xbox One e i rimanenti per Xbox 360, ma saranno compatibili anche con le versioni precedenti della piattaforma da gioco.

L’unico videogioco che gli utenti con l’abbonamento a Xbox Live Gold possono scaricare gratuitamente per tutto il mese è Batman: The Enemy Within, disponibile per Xbox One dal primo marzo.

Dal primo del mese è disponile al download per Xbox One e Xbox 360 anche Castlevania: Lords of Shadow.

Dal 16 di marzo, invece, sarà la volta di Sonic Generations e Shantae: Half-Genie Hero, che potranno essere scaricati gratuitamente rispettivamente fino al 31 marzo e al 15 aprile 2020.

L’elenco dei giochi gratuiti di marzo per gli abbonati a Xbox Live Gold

Ecco l’elenco completo dei titoli disponibili al download nel mese in corso:

• Batman: The Enemy Within, disponibile al download dal primo al 31 marzo per Xbox One

• Shantae: Half-Genie Hero, scaricabile dagli abbonati dal 16 marzo al 15 aprile per Xbox One

• Castlevania: Lords of Shadow, disponibile al download dal primo al 15 marzo per Xbox One e Xbox 360

• Sonic Generations, scaricabile gratuitamente dal 16 al 31 marzo per Xbox One e Xbox 360

Fino al 15 marzo prossimo, gli abbonati sono ancora in tempo per scaricare Call of Cthulhu: uno dei titoli che rientra tra i giochi gratuiti del mese di febbraio 2020. Il gioco più atteso è sicuramente, Batman: The Enemy Within, sviluppato da Telltale Games. Il titolo comprende cinque episodi, la cui trama cambia in base alle scelte dei videogiocatori. “Con l'arrivo di uno spietato agente federale e il ritorno di un Joker ancora nascente, Batman deve muoversi tra alleanze scomode, mentre Bruce Wayne deve preparare una pericolosa serie di inganni. Di quale dei nuovi alleati di Batman deciderai di fidarti? E quanto a fondo nella tenebra lascerai sprofondare Bruce?”, spiegano gli sviluppatori nella presentazione del titolo.