X, nuove misure per impedire a Grok di creare immagini di nudo con IA

X, nuove misure per impedire a Grok di creare immagini di nudo con l'IA

Tecnologia
©Getty

Ad annunciarlo è stato il social, specificando che sono stati presi provvedimenti per fare in modo che il chatbot di intelligenza artificiale lanciato da Elon Musk non produca immagini di persone reali senza vestiti. La nuova misura, adottata in risposta a un'ondata di indignazione mondiale e alla pressione delle autorità in diversi Paesi, riguarda anche gli utenti abbonati a pagamento

Grok non sarà più in grado di generare immagini di nudo. Ad annunciarlo è stato il social X di Elon Musk, specificando che sono stati presi provvedimenti per fare in modo che il chatbot di intelligenza artificiale lanciato dal patron di Tesla e SpaceX non produca immagini di persone reali senza vestiti. La nuova misura, adottata in risposta a un'ondata di indignazione mondiale e alla pressione delle autorità in diversi Paesi, riguarda anche gli utenti abbonati a pagamento. A differenza di Gemini di Google o ChatGPT di OpenAI, Grok è integrato in una piattaforma social, cioè X, consentendo agli utenti di utilizzarlo. 

X: “La restrizione si applica a tutti gli utenti”

"Abbiamo messo in atto misure tecnologiche per impedire al profilo Grok di consentire la modifica di immagini di persone reali con abiti rivelatori, come i bikini", ha sottolineato X in un messaggio pubblicato sulla piattaforma. "Questa restrizione si applica a tutti gli utenti, compresi gli abbonati a pagamento", si legge ancora nel messaggio. "Ora blocchiamo geograficamente la possibilità per tutti gli utenti di generare immagini di persone reali in bikini, biancheria intima e abiti simili tramite l'account Grok e in Grok in X nelle giurisdizioni in cui è illegale", ha concluso X.

