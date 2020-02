Twitter si aggiorna: arriva la nuova funzione “Continua discussione”

Twitter si aggiorna: sul social network è approdata una novità che migliora l’ordine dei Tweet pubblicati sulla piattaforma rendendo più semplice la loro fruizione da parte degli utenti.

La nuova funzione, annunciata dal social network in un Tweet dedicato, si chiama “Continua discussione” e consente di collegare i nuovi post con quelli scritti in precedenza. “Ora puoi aggiungere un Tweet a quello che hai già twittato, più velocemente!”, scrivono gli sviluppatori annunciando la novità.

Di cosa si tratta

Per collegare un nuovo Tweet con l’ultimo pubblicato, basta cliccare sulla voce “Continua la discussione”, nel momento in cui si scrive un nuovo post.

Se, invece, si intende abbinare un nuovo Tweet a un post precedente è necessario selezionare il tasto con i tre puntini orizzontali. Così facendo si viene indirizzati all’elenco dei Tweet precedenti, dal quale è possibile selezionare il cinguettio desiderato.

La nuova funzione è attualmente in fase di rilascio graduale su lato server: arriverà presto su tutti gli smartphone.

Twitter, le ultime novità: le reazioni con emoji nei messaggi diretti

Tra le ultime novità, Twitter ha recentemente annunciato l’introduzione delle faccine per reagire ai messaggi ricevuti nelle conversazioni private, diventate popolari in particolare grazie a Facebook.

Le nuove emoji, annunciate direttamente dalla piattaforma di microblogging in un breve messaggio pubblicato tramite il profilo Twitter Support, sono sette in totale e quando utilizzate genereranno una notifica diretta a tutti i partecipanti a una chat.

Accanto ai messaggi ricevuti, ora è presente una nuova icona segnalata da un cuore e il simbolo “+”, selezionando la quale si viene indirizzati a un nuovo menù contenente tutte le reazioni disponibili, dalla faccina che ride a quella triste, dal cuore al pollice in sù.

Le reazioni con emoji sono disponibili sia nell’app di Twitter che nella versione desktop e possono essere rimosse in qualsiasi momento.