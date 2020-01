È polemica riguardo a un post pubblicato su Twitter da un presunto agente di polizia. Nel tweet, messo online il 16 gennaio, appare un uomo con pistola e distintivo al collo. La foto è accompagnata dalla frase: “Ragazzi vi posto questa mia foto in un'operazione svolta proprio in quel di Bologna dove tra sardine centri sociali tossici e popolazione poco collaborativa non è proprio una passeggiata di salute”. La Digos di Bologna e la Polizia Postale stanno svolgendo accertamenti per identificare il presunto agente e verificare l'autenticità del profilo: se l’autore del post fosse veramente un esponente delle forze dell’ordine, fanno sapere, saranno presi dei provvedimenti disciplinari.

Il profilo Twitter sotto osservazione

La pagina sotto osservazione, che ha oltre 1.600 follower, appartiene a un certo “Claudio 80” e l'account si chiama “Claudio8013”. Nella foto profilo c’è un uomo col volto coperto da un passamontagna del tipo usato dai reparti speciali. Da quanto si legge nella descrizione, sarebbe laureato e di Roma. Sulla bacheca trovano spazio numerose foto e messaggi inneggianti alla polizia e alle forze dell'ordine in generale. Numerosi, poi, i messaggi ripostati del leader leghista Matteo Salvini, di Giorgia Meloni e di tanti utenti di destra e sovranisti. Ci sono anche appelli all'"Italexit" e continue critiche ai partiti di centrosinistra e alle Sardine.

Il post su Bologna

Nei commenti seguiti al contestato tweet, in risposta a un follower, “Claudio 80” sostiene che le sardine "amano l'illegalità. Aspetta che abbiano dei figli. Aspetta che facciano qualcosa a loro poi piangono con noi disperati". La foto in bianco e nero postata col messaggio, ritrae un uomo inquadrato dalle gambe fino all'altezza degli occhi, sorridente, in jeans e maglione a V, distintivo al collo e pistola nella mano destra. Nella stanza si vede un computer dallo schermo massiccio, del tipo che si usava diversi anni fa.

Il discusso tweet

Le reazioni

Secondo alcuni, il profilo sarebbe un fake. Non sono mancate, comunque, le reazioni. Nicola Fratoianni di Leu ha sottolineato: “Non sappiamo se è un fake o se è il prodotto delle centrali dell'odio ben presenti nella politica italiana o se sia davvero un appartenente alle forze dell'ordine. Data la gravità e la potenziale pericolosità del messaggio siamo certi che il ministero dell'interno e i vertici della polizia interverranno al più presto per le opportune verifiche, per far bloccare questo account, e per provvedimenti immediati nel caso l'autore sia un rappresentante delle forze dell'ordine. Sulla vicenda presenteremo un'interrogazione parlamentare". Ha commentato anche Emanuele Fiano del Pd: “Qualcosa non funziona se un poliziotto considera giusto denigrare movimenti politici, comunità in cui opera e centri sociali. I poliziotti fanno un lavoro benemerito, di grande sacrificio, abnegazione e coraggio, il nostro impegno per dare a loro sempre il massimo possibile del nostro sforzo in Parlamento non cesserà mai, ma se questo tweet non risulterà essere un fake, mi auguro che verranno presi provvedimenti disciplinari".