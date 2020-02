TikTok introduce il Filtro Famiglia e la Gestione del Tempo nel Feed

TikTok, una delle applicazioni per smartphone più popolari tra gli adolescenti, si aggiorna e introduce due importanti novità pensate per tutelare al meglio gli utenti più giovani: il Filtro Famiglia e la Gestione del Tempo nel Feed. Utilizzando la prima funzione, i genitori (e, più in generale, tutti gli adulti responsabili di un minorenne) possono sincronizzare il proprio account con quello dei figli ed esercitare un controllo più stringente sul modo in cui utilizzano il social, impostando un limite al tempo che può essere dedicato ogni giorno all’app, limitando o disabilitando del tutto la ricezione dei messaggi diretti e attivando la modalità limitata, la quale esclude tutti i contenuti che potrebbero non essere appropriati per i più giovani.

La gestione del tempo nel feed

La “Gestione del Tempo nel Feed”, invece, introduce nell’app un “sistema di notifiche proattive”, pensato per ricordare agli utenti di tenere d’occhio il tempo dedicato ogni giorno a TikTok e sottolineare l’importanza di prendersi una pausa dallo schermo. Il tutto avverrà sotto forma di pillole video realizzate in collaborazione con alcuni dei creatori di contenuti più famosi e apprezzati, che ogni tanto interromperanno la normale fruizione dei brevi video presenti sulla piattaforma. In una nota ufficiale, TikTok spiega di aver introdotto questa funzione per “migliorare il benessere digitale degli utenti e mantenere un rapporto equilibrato con l’app e i servizi online”. Non è la prima volta in cui l’app implementa delle misure pensate per tutelare gli utenti più giovani: risale allo scorso aprile, infatti, l’aggiunta della funzione “Gestione del Tempo”, che permette agli utenti di impostare un limite giornaliero di utilizzo del social. Per il momento le nuove funzioni sono disponibili solo nel Regno Unito, ma nelle prossime settimane arriveranno anche in altri Paesi, inclusa l’Italia.

L’hashtag #NoBullismo

Oltre a introdurre nuove funzioni per tutelare gli utenti più giovani, TikTok organizza anche delle campagne per sensibilizzare la community su temi delicati. In occasione della Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, per esempio, l’app ha invitato gli utenti a condividere le proprie esperienze personali con la community, accompagnandole con l’hashtag #NoBullismo.