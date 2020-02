Nelle prossime settimane Activision potrebbe introdurre una modalità battle royale in Call of Duty: Modern Warfare. A indicarlo sono le nuove informazioni fornite dagli insider. Finora Activision non ha mai parlato pubblicamente di questa nuova modalità di gioco, che dovrebbe chiamarsi Warzone, ma la sua esistenza è trapelata da vari leak circolati nelle ultime settimane. Secondo Charlie INTEL, portale interamente dedicato al mondo di Call of Duty, la tanto attesa battle royale, sviluppata in collaborazione tra Infinity Ward e Raven Software, dovrebbe essere introdotta nel gioco nel corso del prossimo mese (considerando che gli aggiornamenti di Modern Warfare escono di martedì, il 10 marzo è una delle date più accreditate). Questa informazione trova riscontro in un tweet pubblicato da Daniel Ahmad, insider e analista noto per le sue previsioni accurate.

Le caratteristiche della modalità battle royale

In base alle informazioni contenute nei leak, Warzone permetterà a 200 giocatori di affrontarsi in una mappa di notevoli dimensioni, ancor più grande di quella di Blackout, la modalità battle royale presente in Black Ops 4. Secondo gli insider si passerà da un’area di 4,5 chilometri quadrati a una di 8,5 chilometri quadrati, ricca di rimandi alle classiche mappe multiplayer presenti nei giochi della serie Modern Warfare, tra cui Vacant, Broadcast, Killhouse e Scrapyard. Altre caratteristiche peculiari della nuova modalità saranno la presenza di loadout personalizzati e la possibilità di utilizzare il denaro raccolto per comprare dei potenziamenti. I giocatori che saranno sconfitti non verranno automaticamente eliminati dalla partita, ma saranno inviati nel Gulag, una prigione in cui lotteranno tra loro in scontri 1vs1 per ottenere la possibilità di rigenerarsi sul campo di battaglia. Un aspetto interessante è che Activision dovrebbe pubblicare Warzone come gioco standalone, scaricabile gratuitamente anche da chi non ha acquistato Call of Duty: Modern Warfare. La modalità, inoltre, dovrebbe includere una progressione unificata tra il battle pass del titolo principale e il suo.