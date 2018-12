Call of Duty: Black Ops 4, arriva la modalità battle royale

Dopo il successo mondiale di giochi come Fortnite e PlayerUnknown’s Battleground, la modalità battle royale è diventata la nuova grande moda dei videogiochi online. Oltre che nei titoli interamente costruiti attorno al concetto di sopravvivenza, la battaglia all’ultimo uomo si sta preparando ad arrivare anche in alcuni franchise che precedentemente non la prevedevano. È il caso di Call of Duty: Black Ops 4, il nuovo capitolo della popolare serie di first person shooter. Sviluppato da Treyarch, il gioco uscirà il 12 ottobre su Playstation 4, Xbox One e PC.

La sopravvivenza è tutto

La battle royale del nuovo Call of Duty prende il nome di Blackout e rappresenta la novità più importante implementata dal team di sviluppo. La zona in cui si svolgerà l’azione di gioco sarà alquanto ampia e, a detta degli sviluppatori, avrà delle dimensioni 1.500 volte superiori a quelle di Nuketown, una delle mappe presenti nel primo Black Ops più iconiche e amate dai fan. Per attraversarla sarà possibile utilizzare numerosi veicoli di terra, mare e aria, tra cui il gommone Zodiac, un elicottero e un ATV, tutti utilizzabili in contemporanea da un massimo di quattro persone. Altra caratteristica interessante è la wing suit, una speciale uniforme che consente ai giocatori di librarsi in volo come uno scoiattolo volante.

Il ritorno dei non morti

Treyarch ha confermato che nella modalità battle royale ci saranno gli zombie, ormai una presenza fissa nella serie, anche se non è chiaro se saranno presenti solo in alcune aree della mappa o se saranno liberi di vagare e seminare il panico tra i giocatori.

Mancano ancora alcune settimane all’uscita del gioco, ma una beta sarà presto disponibile su Playstation 4 (il 10 settembre) e su PC e Xbox One (il 14 settembre). In tale occasione sarà possibile provare in anteprima una parte della nuova esperienza videoludica targata Treyarch e Activision.