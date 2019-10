Call of Duty Mobile, record di download in una settimana: 100 milioni

Call of Duty Mobile ha registrato oltre 100 milioni di download in una sola settimana.

Lanciato sugli store digitali per dispositivi iOS e Android, il primo ottobre 2019, lo sparattutto progettato esclusivamente per i dispositivi mobili, come suggerisce Reuters, ha ‘battuto’ alcuni dei titoli del momento, quali Fortnite, PlayerUnknown’s Battlegrounds e Apex Legends.

Nella prima settimana, Fornite e Apex Legends e PUBG hanno registrato rispettivamente 22,5 e 25 e 26,3 milioni di download: delle cifre notevoli ma che non hanno niente a che vedere con il successo, almeno iniziale, di cui è protagonista il nuovo titolo.

"Lancio di maggior successo di sempre"

"Si tratta del lancio di maggior successo di sempre per un mobile game in termini di base d'utenza nella prima settimana", ha dichiarato Randy Nelson di Sensor Tower.

Sviluppato dallo studio TiMi di Tencent, Call of Duty Mobile è disponibile gratuitamente su App Store e Play Store e offre diverse modalità di gioco. Tra queste una dalle più apprezzate dagli utenti è la battaglia all’ultimo sangue dove 100 giocatori si sfidano contemporaneamente all’interno di un’unica partita.

Disponibili personaggi, armi e completi dell’universo Call of Duty

Dopo aver scaricato l’applicazione, l’utente cimentandosi nel titolo potrà sbloccare personaggi, armi, completi, punti e oggetti d’equipaggiamento, che caratterizzano l’universo di Call of Duty.

L’obiettivo è quello di potenziare il proprio valore ‘bellico’, potendo così accedere ai personaggi più noti delle serie, quali John ‘Soap’ MacTavish e Simon ‘Ghost’ Riley, per avere la meglio sugli avversari.

“Porta il tuo equipaggiamento in battaglia in emozionanti modalità multigiocatore Deathmatch a squadre 5v5, Prima linea, Tutti contro tutti, Cerca e distruggi, Duello tra cecchini e Battle royale”, scrivono gli sviluppatori nella descrizione del gioco.

Per quanto riguarda la grafica, Call of Duty Mobile è in alta definizione e offre audio e grafica in 3D, comandi personalizzabili e chat vocale e testuale.