Durante il Pokémon Direct del 9 gennaio, Nintendo ha stupito tutti i fan dei mostriciattoli tascabili annunciando l’arrivo di due espansioni per Pokémon Spada e Scudo, che porteranno con sé numerose novità e daranno dei buoni motivi agli allenatori per continuare a esplorare la regione di Galar. Per il brand si tratta di una novità assoluta: finora Game Freak aveva sempre preferito pubblicare delle versioni aggiornate dei giochi della serie principale piuttosto che aggiungere nuovi contenuti tramite DLC a pagamento. Il Pass di Espansione, già preordinabile al prezzo di 29,99 € sul sito di Nintendo o sull’eshop, offre l’accesso a tutte le novità che arriveranno nei prossimi mesi.

La prima espansione

La prima espansione, “L’isola solitaria dell’armatura”, sarà disponibile da giugno 2020 e introdurrà nella regione di Galar un’isola ricca di paludi, spiagge, foreste, caverne e dune, dove gli allenatori potranno catturare dei Pokémon non presenti altrove. Il principale punto di interesse di questa nuova area sarà un Dojo dedicato alle lotte tra i mostriciattoli tascabili, all’interno del quale sarà possibile affrontare due nuovi rivali, Savory e Sofora, e conoscere Mustard, mentore di Dandel ed ex campione della lega Pokémon. Il protagonista della storia narrata in questo DLC sarà il Pokémon leggendario di tipo lotta Kubfu. Nel corso della storia sarà possibile compiere delle scelte che determineranno l’evoluzione del mostriciattolo tascabile in una delle due possibili forme di Urshifu, ossia stile singolcolpo e stile pluricolpo. L’espansione introdurrà anche le forme Gigamax di Rillaboom, Cinderace e Inteleon, degli oggetti estetici inediti e dei nuovi strumenti.

La seconda espansione

La seconda espansione, “Terre Innevate della Corona”, è prevista per ottobre 2020 e sarà incentrata sull’esplorazione della Landa Innevata, dove sarà possibile incontrare nuovi Pokémon, tra cui il leggendario Calyrex, di tipo psico-erba, e nuove forme Galar e Dynamax tutte da scoprire. Il DLC introdurrà anche un’inedita modalità cooperativa, che permetterà agli allenatori di esplorare le tane dei Pokémon assieme ai loro amici.