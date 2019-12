App, Facebook è la più scaricata dell’ultimo decennio: la classifica

L’ormai prossima fine del 2019 segna anche la conclusione del secondo decennio del XXI secolo, dove la tecnologia sicuramente ha lasciato un’impronta non trascurabile.

Lo smartphone è diventato con il tempo uno strumento irrinunciabile, anche per i meno giovani, e il suo massiccio utilizzo nella quotidianità ha di fatto spinto fortemente il mercato delle applicazioni. Ma qual è la piattaforma più scaricata dell’ultimo decennio? La risposta a questa domanda arriva da un’analisi condotta da App Annie, che ha stilato la classifica delle app di maggior successo in termini di download dal 2010 a fine 2019. Il report tiene conto dei download effettuati da dispositivi con sistema operativo iOS per l’intero decennio, e di quelli effettuati dai device Android a partire dal primo gennaio 2012.

La classifica delle applicazioni più scaricate dell’ultimo decennio

Dal report è emerso che le applicazioni di comunicazione e social media sono le preferite dai consumatori, occupano ben sette posti tra i primi dieci della graduatoria. La regina incontrastata della classifica è Facebook, seguita da Facebook Messenger. Il terzo posto della graduatoria è riservato a WhatsApp, che si conferma l’app di messaggistica più popolare degli ultimi 10 anni. Fuori dal podio Instagram, seguita da Snapchat e Skype.

Tra le 10 migliori piattaforme dell’ultimo decennio ci sono anche anche TikTok, YouTube e Twitter.

Classifica delle app utilizzate per più tempo

App Annie ha dedicato una classifica anche alle applicazioni utilizzate per più tempo dal 2010 a fine 2019.

La piattaforma che ha tenuto i consumatori attaccati allo schermo per più tempo in assoluto nell’ultimo decennio è Netflix, una piattaforma streaming per guardare serie TV, film e documentari. Le altre app presenti tra le prime 10 delle classifica offrono perdipiù servizi di streaming musicale o video.

L'app di incontri di maggior successo del decennio è tinder, che si posiziona al secondo posto in classifica, seguita da Pandora Music e da Tencent Video. Nella graduatoria ci sono anche Line, Spotify e YouTube.