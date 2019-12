Persona 5 Royal sarà localizzato in italiano: la conferma di Atlus

Nel corso degli anni la saga di Persona, nata come spin off della famosa serie Shin Megami Tensei, ha raggiunto una notorietà sempre maggiore tra gli appassionanti italiani dei giochi di ruolo giapponesi, anche grazie a progetti paralleli come anime e manga. Un risultato notevole, soprattutto considerando il genere di appartenenza dei giochi, ancora abbastanza di nicchia, e la presenza di una notevole quantità di testi in lingua inglese, che può scoraggiare i videogiocatori meno avvezzi alla lingua di Albione. Finora, infatti, nessuno dei capitoli della serie principale aveva ricevuto una localizzazione in italiano. Su questo fronte, però, arrivano buone notizie da Atlus: la software house giapponese ha annunciato che Persona 5 Royal, in uscita in Europa il 31 marzo 2020, sarà interamente sottotitolato in quattro lingue diverse, incluso l’italiano. “Siamo molto felici di poter rilasciare sul mercato delle ulteriori localizzazioni di Persona 5 Royal, che andranno ad estendere così l’esperienza di gioco a tutti i nostri fan francesi, italiani, tedeschi e spagnoli in tutto il mondo”, dichiara Jon Bailey, brand director di Atlus.

Le edizioni speciali di Persona 5 Royal

Come accennato, Persona 5 Royal sarà disponibile in Europa a partire dal 31 marzo 2020, in esclusiva per PlayStation 4. Il titolo sarà disponibile in due versioni: la Launch Edition e la Phantom Thieves Edition. La prima costerà 59,99 euro e includerà una Steelbook da collezione e un codice per scaricare un tema dinamico per PS4. All’interno della Phantom Thieves Edition, invece, sarà possibile trovare la maschera ufficiale di Joker (con relativo supporto) e un ricco Collector’s Box contenente un art book, la colonna sonora del gioco, una Steelbook in edizione limitata e un codice per il download di un tema dinamico per PlayStation 4. Il tutto al prezzo di 89,99 euro. Non mancheranno, inoltre, anche due versioni speciali per chi acquisterà il gioco: la Deluxe Edition, da 69,99 euro, e la Ultimate Edition, da 99,99 euro.