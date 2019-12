Persona 5 Royal arriverà in Europa il 31 marzo 2020

Atlus ha svelato ufficialmente la data di lancio europea di Persona 5 Royal: le avventure dei Phantom Thieves torneranno il 31 marzo 2020, in esclusiva su PlayStation 4. Il titolo sarà disponibile in due versioni: la Launch Edition e la Phantom Thieves Edition. La prima costerà 59,99 euro e comprenderà il gioco, una Steelbook e un codice per scaricare un tema dinamico su PS4. Nella Phantom Thieves Edition, invece, saranno presenti vari contenuti extra che faranno la gioia dei fan della serie: oltre alla maschera ufficiale di Joker (con relativo supporto) i giocatori potranno mettere le mani anche su un ricco Collector’s Box, contenente un art book, la colonna sonora del gioco, una Steelbook in edizione limitata e un codice per scaricare un tema dinamico su PlayStation 4. Questa edizione speciale sarà proposta al prezzo consigliato di 89,99 euro.

I contenuti delle versioni speciali in digital delivery

Anche chi comprerà il gioco in digital delivery potrà scegliere tra due versioni speciali: si tratta della Deluxe Edition e della Ultimate Edition. La prima costerà 69,99 euro e metterà a disposizione dei giocatori il gioco completo e un set di costumi per Kasumi, uno dei nuovi personaggi che sarà possibile incontrare nel corso dell’avventura. L’acquisto dell’Ultima Edition, invece, permetterà di mettere le mani sul titolo, su tutti i DLC e su 6 pack di costumi aggiuntivi spendendo 99,99 euro.

Le caratteristiche del gioco

Persona 5 Royal può essere considerato una sorta di espansione di Persona 5, uno dei giochi di ruolo giapponesi più apprezzati negli ultimi anni dal pubblico e dalla critica, che amplia l’avventura originale introducendo nuovi personaggi, un dungeon inedito, del tempo extra per rafforzare i legami con i propri compagni di squadra e molti altri contenuti tutti da scoprire. Questa operazione ricorda da vicino altri progetti di Atlus come ‘Persona 3 FES’ e ‘Persona 4 Golden’.