L'evento di Apple dedicato alle migliori app e giochi del 2019

Nel corso di un evento svolto a New York il 2 dicembre, Apple ha premiato le migliori applicazioni uscite per iPhone, iPad, Mac e Apple TV durante il 2019. L’azienda di Cupertino ha selezionato un software e un videogioco per ogni dispositivo, con un occhio di riguardo per i contenuti più utili e innovativi. Phil Schiller, Senior Vice President Worldwide Marketing di Apple, spiega che le app premiate sono state realizzate da team di sviluppatori grandi e piccoli e rispecchiano alcuni dei valori di Apple, come il desiderio di connettere gli utenti tra loro e offrire esperienze creative e divertenti.

La miglior applicazione per iPhone

Secondo Apple, la migliore app disponibile per iPhone è Spectre Camera, sviluppata da Lux Optics. Questo software, basato sull’Intelligenza Artificiale, permette agli utenti di scattare foto a lunga esposizione con lo smartphone, con dei risultati paragonabili a quelli ottenibili tramite l’utilizzo delle fotocamere professionali. Rispetto ad altre applicazione simili è in grado di garantire un risultato finale di qualità maggiore.

La migliore applicazione per iPad

Flow by Moleskine è stata premiata come migliore app per iPad. Utilizzandola è possibile trasformare il tablet di Apple in un taccuino digitale sul quale prendere appunti o dare sfogo alla propria fantasia con penne, matite e pennarelli di vari colori. L’applicazione è compatibile con la Apple Pencil di seconda generazione.

La migliore applicazione per Mac

Il software di publishing professionale Affinity Publisher, sviluppato da Serif Labs, è stato premiato da Apple come migliore app per Mac. L’applicazione permette di creare in modo semplice e intuitivo riviste, libri, opuscoli, poster, rapporti, materiali di cancelleria e altro ancora, tramite la combinazione di immagini, grafica e testo.

La migliore applicazione per Apple TV

Per quanto riguardo Apple TV, la compagnia di Cupertino ha scelto di premiare The Explorers come miglior applicazione del 2019. L’app è stata progettata da The Explorers Network aiutare gli esploratori, gli scienziati e gli artisti a creare un “inventario visivo” completo del mondo naturale attraverso foto e video.

Il miglior gioco per iPhone

Apple ha deciso di premiare “Sky: Children of the Light” come miglior gioco per iPhone del 2019. In quest’avventura realizzata da Thatgamecompany, la stessa software house che ha sviluppato Journey, i giocatori devono esplorare sette mondi onirici per risolvere un mistero. L’aspetto peculiare del gioco è la possibilità di incontrare utenti provenienti da tutto il mondo con cui socializzare e interagire.

Il miglior gioco per iPad

Hyper Light Drifter è un’affascinante reinterpretazione dei classici giochi di avventura a 16 bit che fonde l’esplorazione onirica con i combattimenti per la sopravvivenza. Per Apple è il miglior gioco dell’anno per iPad.

Il miglior gioco per Mac

A portarsi a casa il premio di miglior gioco uscito nel 2019 per Mac è GRIS, creato da Nomada Studio e pubblicato da Devolver. Si tratta di un platform con alcuni elementi da puzzle game che unisce uno stile grafico unico nel suo genere a temi profondi come la speranza, il dolore e il trionfo del rimettere insieme una vita dopo una tragica perdita.

Il miglior gioco per Apple TV

Come miglior gioco del 2019 per Apple TV, l’azienda di Cupertino ha premiato “Wonder Boy: The Dragon’s Trap”, una riproposizione del classico videogioco degli anni ’80 arricchita da una colonna sonora ri-orchestrata e da un’animazione disegnata a mano.

Il miglior gioco di Apple Arcade

Infine, Apple ha deciso di premiare anche il miglior gioco del 2019 tra quelli presenti nel vasto catalogo di Apple Arcade, il servizio all you can play dell’azienda di Cupertino. La scelta è ricaduta su “Sayonara Wild Hearts”, sviluppato da Simogo e pubblicato da Annapurna Interactive.