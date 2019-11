Anche per mercoledì 13 novembre chi possiede uno smartphone o tablet con sistema operativo Android può approfittare delle offerte del giorno che permettono per poche ore di scaricare gratuitamente sul Google Play Store alcune app di solito proposte a pagamento.

Giochi fantasy e icone personalizzate

Come al solito le offerte del giorno di Android riguardano diverse categorie di app, a partire ovviamente dai giochi. Per esempio, gli utenti hanno l’opportunità di scaricare Evertale gratuitamente anziché al consueto prezzo di 50 centesimi: un’occasione per cimentarsi in “in un mondo fantasy mozzafiato ricco di misteriosi mostri da catturare, sfidare e allenare”, come si legge nella descrizione del titolo che vanta quasi 85.000 recensioni. Un’altra offerta estremamente vantaggiosa riguarda Audible Broadcast, un servizio di messaggistica che punta sulla conversione di audio in testo, eliminando la necessità di digitare: anziché acquistare l’app a 3,39€, sarà temporaneamente possibile scaricarla gratis. Ortus Icon Pack rappresenta invece una soluzione divertente per chi tende a stancarsi delle solite icone e vuole aggiungere un tocco personalizzato al proprio smartphone. L’app è stata recensita, con un ottimo punteggio, oltre 400 volte sul Google Play Store, e permette “di far spiccare il tuo device in mezzo a tutti gli altri”. Come? È presto detto: Ortus Icon Pack fa scegliere tra migliaia di icone realizzate in tonalità pastello da assegnare alle proprie app. Normalmente in vendita a 1,09, anche questa app fa parte della selezione gratuita dello store Android.

App musicali e scanner di codici

L’app Coloring Book si candida come regina delle offerte del giorno, visto la possibilità di risparmiare interamente i 7,49€ normalmente richiesti per il download. Si tratta di una versione digitale dei classici libri da colorare tanto amati dai bambini: l’app mette a disposizione oltre 450 pagine con disegni da completare scegliendo tra tantissime tonalità disponibili. Little Piano Pro è invece la soluzione giusta per gli appassionati di musica che si vogliono divertire anche su smartphone e tablet: l’app trasforma il device in una tastiera virtuale da 17 tasti e si può scaricare gratuitamente anziché a 2,79€. Tra le app più popolari messe in offerta c’è anche QR and Barcode Scanner Pro, in grado sia di leggere che di creare codici QR e a barre, disponibile per poche ore senza pagare il prezzo di 1,89€ richiesto normalmente.