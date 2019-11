‘Slaps and Beans’, Bud Spencer e Terence Hill sbarcano su mobile

Sbarcati la scorsa estate su console tra Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch, la celebre coppia Bud Spencer e Terence Hill, che tanto ha divertito con le loro gesta il pubblico del piccolo e grande schermo, arriva anche sugli smartphone Android e iOS. Succede grazie a ‘Slaps and Beans’, picchiaduro a scorrimento laterale che è in vendita su entrambi gli store digitali a 4,49 euro.

Botte, fagioli e gare in dune baggy

Il gioco si svolge tra il vecchio western e Miami, passando anche per una particolare isola tropicale, con un menù composto, tra l’altro, anche di divertenti gare in dune buggy e di un’adrenalinica e divertente dose di scazzottate. Si può giocare sia in modalità cooperativa sia in single player, vestendo i panni di una delle coppie più iconiche nella storia della cinematografia. Gli ingredienti chiave del gioco per dispositivi mobili sono poi una grafica pixel art anni ’80, le colonne sonore originali dei film interpretati dal duo, una serie di minigiochi a tema, la celebre dune buggy qui in versione rossa con cappottina gialla e una serie infinita di fagioli, schiaffi e botte da orbi. Insomma tutte le caratteristiche principali delle storie che hanno reso famosi Spencer e Hill.

Un altro successo in arrivo?

Disponibile dal 31 di ottobre sugli store digitali, il gioco ha già riscosso recensioni positive da parte degli utenti Android ed Apple e probabilmente supererà il successo riscontrato nella versione per console. Uscito sul mercato lo scorso 24 luglio, il gioco era stato finanziato tramite una campagna di crowdfunding che in soli 20 giorni aveva superato la soglia prefissata di 130,000 euro, prevista dagli sviluppatori di Trinity Team, arrivando a raccogliere un totale di 212,557 euro.

Un comparto in crescita

La tendenza a non dimenticare il comparto del mobile, di recente, è stata confermata poi anche da titoli di spessore come Call of Duty o Pes 2020. Nel primo caso, per quanto riguarda uno tra gli sparatutto più apprezzati di sempre, la versione per dispositivi mobili ha raggiunto il record di download in una settimana, ovvero 100 milioni. Si è trattato, hanno detto gli esperti, del lancio di maggior successo di sempre per un mobile game in termini di base d'utenza, considerando solo la prima settimana.