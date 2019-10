Una piacevole notizia per i fan dell’intramontabile Lara Croft, uno dei personaggi più iconici di sempre all’interno del mondo videoludico. Square Enix, software house giapponese, ha infatti annunciato ufficialmente che ‘Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition’ uscirà il 5 novembre 2019 per Xbox One X, PlayStation 4 e PC, con la versione per Google Stadia che verrà lanciata sulla piattaforma più avanti nel corso sempre del prossimo novembre.

Il trailer di lancio

Un trailer adrenalinico e accattivante, postato sui canali social del titolo, preannuncia in circa un minuto tutto quello che i giocatori troveranno nel titolo in uscita, ultimo capitolo della saga reboot proposta da Crystal Dynamics. ‘Shadow of the Tomb Raider’ era già stato pubblicato per PC, PS4 e Xbox One a settembre 2018, riscuotendo un buon successotra i fan dell'avventurosa eroina. Adesso questa edizione definitiva dell'ultima avventura di Lara Croft sarà corredata da tutti gli update e i DLC usciti nei mesi successivi al lancio, che includono, tra le altre cose, armi, equipaggiamenti e ben sette tombe sfida. Il bundle offrirà infatti ai players la possibilità di sperimentare il capitolo finale della storia delle origini di Lara Croft attraverso numerose sfide, con una serie di armi scaricabili e con una serie di attrezzature e abilità della celebre eroina che potranno essere implementate nel corso del gioco, tra cui, ad esempio, l’outfit “Croft Fitness”.

Dalla standard alla definitive edition

Cinque dei sette dlc previsti dal titolo, tra l’altro, sono giocabili anche in modalità co-op, quindi affiancandosi ad un amico online. Una novità infine, come annuncia lo sviluppatore, è che dopo il 5 novembre sarà possibile per i giocatori aggiornare ‘Shadow of the Tomb Raider’ con ‘Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition’ acquistando il pacchetto di contenuti extra di definitive edition che sostituirà il season pass.