IOS 13, una funzione segreta su Apple Music per il karaoke

A poche ore dal rilascio ufficiale di iOS 13, gli utenti iniziano a testare le tante novità del sistema operativo e scoprire alcune funzioni non annunciate esplicitamente da Apple. Una di queste riguarda l’app di Apple Music e farà felici gli amanti del karaoke: da oggi la piattaforma non si limiterà a proporre semplicemente i testi delle canzoni, ma anche di seguire il ritmo del brano grazie alle parole evidenziate in tempo reale in un’apposita funzione dedicata. Disponibile dal 19 settembre, iOS si può installare su tutti gli iPhone successivi al modello 6s.

Apple Music, i testi delle canzoni in tempo reale: ecco come

Con iOS 13, Apple Music porta il karaoke su iPhone. La funzione era già stata notata nelle versioni beta del sistema operativo, senza però ottenere particolare risonanza visto che la stessa Cupertino non l’aveva descritta nei dettagli. Durante la riproduzione di un brano, gli abbonati alla piattaforma musicale di Apple visualizzeranno ora un’interfaccia rinnovata che include una nuova icona, situata in basso a sinistra, che ritrae una vignetta contenente delle virgolette. Attivando questa opzione, la schermata principale lascerà il posto al testo della canzone, diverso però da quello proposto in versione classica ormai da tempo: la nuova funzione evidenzierà infatti le parole in tempo reale durante la riproduzione della traccia, permettendo a chi vuole di cantare seguendo il ritmo giusto. Inoltre, sarà possibile scorrere il testo e saltare da un punto all'altro del brano semplicemente premendo su una parola specifica: in questo modo, la riproduzione riprenderà dalla frase selezionata.

Apple pronta a rilasciare iOS 13.1

La novità di Apple Music fa parte di quelle modifiche minori che Cupertino ha introdotto per rendere più semplice, utile e divertente l’esperienza di iOS 13, che include altri aggiornamenti più evidenti e attesi come la modalità dark. Ciononostante, Apple dovrebbe presto rilasciare il nuovo update iOS 13.1, volto a correggere alcuni bug tra cui quello che impedisce di giocare a Fornite, PUBG e altri titoli a causa del menù di modifica del testo che compare effettuando una pressione con tre dita sul display.