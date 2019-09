A pochi giorni di distanza dall’inizio del Tokyo Game Show, una delle più importanti kermesse nipponiche dedicate ai videogiochi, Square Enix ha ufficialmente svelato la data di uscita di Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition, la nuova edizione dell’action rpg uscito per la prima volta nel 2003 su Nintendo Game Cube. Il titolo arriverà in formato digitale su PlayStation 4, Nintendo Switch, iOS e Android il 23 gennaio 2020. In Giappone sarà disponibile anche in formato fisico. I possessori di dispositivi mobile potranno giocare gratuitamente al primo capitolo dell’avventura, ma dovranno pagare per sbloccare il gioco completo.

Le novità introdotte

Rispetto al gioco originale, Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition può contare su un doppiaggio inedito, dungeon non presenti nell’avventura del 2003 e un comparto audio arricchito da nuovi brani. La versione per Game Cube del titolo era caratterizzata dalla possibilità di giocare in multiplayer locale assieme ad altri tre amici dotati di Game Boy Advance e appositi cavetti. Anche nella Remastered sarà possibile collaborare con gli altri giocatori, ma stavolta non sarà necessario dotarsi di altre console o periferiche varie: basterà connettersi a Internet per sperimentare il nuovo multiplayer online. "A quindici anni dal suo debutto, il gioco di ruolo coop Final Fantasy Crystal Chronicles sta per sbarcare su Nintendo Switch in versione rimasterizzata”, scrive Nintendo sul proprio sito ufficiale. “Grazie alla nuova modalità multiplayer online, tu e i tuoi amici potete collegarvi e andare all'avventura insieme, senza bisogno di cavi! Ci sono anche nuove aree all'interno dei dungeon, quindi anche i fan di vecchia data troveranno qualcosa di nuovo”.

La remastered di Final Fantasy VIII

Recentemente, un altro capitolo della serie Final Fantasy è approdato sulle console di nuova generazione in un’inedita versione rimasterizzata: si tratta di Final Fantasy VIII, il primo episodio della saga tradotto in italiano. La nuova versione del classico gioco di ruolo giapponese a turni presenta dei modelli poligonali migliorati e un gameplay leggermente modificato. Sono state introdotte, infatti, alcune opzioni che permettono di rendere l’avventura più accessibile, tra cui la possibilità di rimuovere gli incontri casuali.