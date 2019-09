Arriva Facebook Dating, il nuovo servizio di appuntamenti online lanciato negli Stati Uniti dal noto social network di Mark Zuckerberg.

Da ora, per gli utenti single iscritti a Facebook, sarà molto più semplice andare in cerca dell’anima gemella.

Il social ha già fatto nascere in tutto il mondo migliaia di storie d’amore, ancor prima di mettere a disposizione un servizio ad hoc per gli incontri. Molto probabilmente Facebook Dating incrementerà il potere ‘aggregante’ della piattaforma, offrendo agli utenti in cerca di relazioni una scheda dedicata dove poter incontrare potenziali partner romantici suggeriti anche in base alle proprie preferenze e agli interessi emersi dalle attività effettuate sul social network.

Il nuovo servizio è disponibile, oltre negli Stati Uniti, in altri 20 Paesi, tra i quali Brasile, Canada, Cile, Colombia, Ecuador, Guyana, Laos, Malesia, Messico, Paraguay, Perù, Filippine, Singapore, Suriname, Tailandia, Uruguay e Vietnam.

Come comunicato dalla stessa azienda, Facebook Dating arriverà in Europa dall’inizio del prossimo anno.

Come funziona il nuovo servizio

Facebook Dating è riservato solo ed esclusivamente ai maggiorenni, e consente agli utenti in cerca dell’altra metà della mela di creare in pochi e semplici passaggi un profilo separato da quello di Facebook da poter utilizzare per incontrare eventuali partner.

L’applicazione, grazie al Machine learning, suggerisce i possibili incontri anche in base alle preferenze indicate nel momento della creazione del profilo e ai propri interessi. Il nuovo servizio, come riporta The Verge, ha molte caratteristiche in comune con l’app di incontri Hinge, tra le quali offre la possibilità di inviare un ‘mi piace’ agli utenti di interesse, potendo allegare anche un messaggio personalizzato.

Facebook Dating: gratuito e senza pubblicità

Gli utenti più riservati possono decidere di escludere i propri amici dalla cerchia di possibili partner. Chi, invece, vuole dichiarare il proprio amore a un utente ‘tra le amicizie’ può usufruire della funzione ‘secret crush’ (cotta segreta) che permette di esprimere interesse per un massimo di nove amici di Facebook o follower di Instagram.

Se l’apprezzamento è ricambiato, viene inviata una notifica al profilo di entrambi gli utenti. Facebook Dating è gratuito e non contiene pubblicità o acquisti in-app.