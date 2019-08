Instagram testa nuove funzioni per Storie, notifiche e commenti

Instagram sarebbe al lavoro su tante nuove funzioni pensate per rendere ancor più unici i contenuti postati dagli utenti e per ottimizzare la gestione del social network.

Tra le novità, oltre al nuovo filtro con Realtà Aumentata che permette di rendere più accattivanti le proprie Storie modificandone lo sfondo, Instagram sta testando diverse modalità per l’effetto ‘boomerang’. Sarà possibile personalizzare la riproduzione potendo scegliere tra diversi ‘loop’ con pause, ripetizioni e varie effetti slow motion.

Questa è solo una delle nuove funzionalità in fase di test svelate da Jane Manchun Wong, una sviluppatrice nota per questo genere di rivelazioni.

Tutte le nuove funzioni in fase di test

Nelle Storie, Instagram sta testando anche nuovi layout, che offrono agli utenti la possibilità di affiancare più scatti tramite una griglia, senza dover ripiegare su altre applicazioni per realizzare dei collage creativi.

Tra le nuove funzioni in arrivo, verranno probabilmente aggiunte, sempre nelle Storie, delle icone colorate che si andranno ad aggiungere all’icona per inserire il testo.

Per quanto riguarda la gestione delle notifiche, il social network sta testando la possibilità di inserire degli appositi filtri nel tab Attività per poter visualizzare con chiarezza solo le informazioni di interesse.

Sarà inoltre possibile condividere i commenti sotto ai post con altre persone.

Instagram testa nuovo filtro con AR: rende i selfie ancora più unici

Come ricordato precedentemente, è in fase di test anche un nuovo filtro con AR che si andrà ad aggiungere alle funzioni offerte dalle Storie. Si chiamerà ‘Sfondo’ e consentirà agli utenti di selezionare una foto nella galleria del proprio smartphone da utilizzare come sfondo per una nuova Storia. La funzione utilizza un effetto simile al chroma Key che permette di realizzare effetti di sovrapposizione tra più scatti. Bisognerà comunque attendere la conferma ufficiale di Instagram per avere la certezza di un suo futuro rilascio.