Facebook, al lavoro sulla modalità scura per l'app Android

Facebook è al lavoro per la futura integrazione della modalità scura nell’applicazione per dispositivi con sistema operativo Android. A svelare i piani dell’azienda è ancora una volta Jane Manchun Wong, nota per questo genere di rivelazioni.

Stando alle indiscrezioni, la nuova funzione sarebbe ancora nelle fasi primordiali del suo sviluppo: ciò significa che il suo rilascio non è previsto in tempi brevi.

Modalità scura, perfetta durante le ore di buio

Secondo l’esperta, Facebook avrebbe finora modificato solo alcune specifiche sezioni dell’applicazione. Come scrive Jane Manchun Wong sul suo blog, “Facebook sta rilasciando gradualmente ‘FB5’, un nuovo design per la sua app dal F8 2019. Con FB5, l'applicazione sembra molto luminosa, sembra quasi completamente bianca. Se usata di notte FB5 potrebbe essere dannosa per la vista”. Per compensare la forte luminosità della nuova interfaccia, l’azienda sarebbe al lavoro sulla modalità scura, pensata per essere utilizzata nelle ore di buio.

“Con un'app mobile di questa portata, potrebbe essere necessario del tempo per perfezionare la Modalità oscura”, continua l’esperta, che non rivela alcuna indicazione riguardo la data prevista per il rilascio della nuova modalità.

Facebook: le ultime novità

È un periodo di grandi cambiamenti per Facebook che è attualmente al lavoro su tante novità in arrivo nei prossimi mesi sulle sue applicazioni. L’azienda ha in progetto di cambiare i nomi delle sue app di maggior successo: Instagram e WhatsApp si chiameranno rispettivamente ‘Instagram from Facebook’ e ‘WhatsApp from Facebook’.

“Vogliamo che sia più chiaro che i prodotti e servizi sono parte di Facebook”, ha spiegato un portavoce della società.

Facebook è al lavoro anche per la futura integrazione del nuovo effetto Boomerang sulla popolare piattaforma di messaggistica. Per mandare in loop i filmati per poi spedirli ai propri contatti di WhatsApp basterà selezionare la voce dedicata che verrà inserita nel pannello ‘Video Type’. La nuova funzione sarà inizialmente rilasciata sui dispositivi con sistema operativo iOS.