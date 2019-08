Snapchat, al via un bond convertibile da un 1 miliardo di dollari

Raccogliere un miliardo di dollari attraverso l’emissione di un bond convertibile: è questo uno dei prossimi obiettivi di Snap, la società statunitense che ha creato Snapchat, una delle applicazioni per smartphone più popolari degli ultimi anni. L’azienda ha chiarito che le risorse raccolte saranno utilizzate per possibili acquisizioni di “business complementari, prodotti, servizi e tecnologie”, o per il riacquisto di azioni vendute a terzi. L’annuncio dell’obbligazione convertibile, che arriverà a maturazione nel 2026, segue di due settimane la presentazione dei risultati dell’ultimo trimestre di Snap che, dopo un 2018 difficile (caratterizzato da un calo degli utenti giornalieri e dall’abbandono di alcuni manager), sembra essere riuscita a rimettersi in piedi, ottenendo anche delle buone quotazioni in Borsa.

Il secondo trimestre 2019 di Snapchat

Per Snapchat il secondo trimestre del 2019 si è concluso con ricavi in aumento del 48% (388 milioni di dollari) e un incremento degli utenti attivi giornalieri del 7% (203 milioni): si tratta di risultati più positivi rispetto a quelli previsti dagli analisti negli scorsi mesi. Inoltre, rispetto al secondo trimestre del 2018, le perdite sono scese da 353 milioni di dollari a 255 milioni di dollari. Un altro dato positivo riguarda la partecipazione degli utenti: negli ultimi tre mesi sono stati scattati e condivisi, in media, 3.5 milioni di snap al giorno.

Introdotta la nuova funzione Instant Create

Oltre all’emissione di un bond convertibile, Snapchat ha anche annunciato sul proprio blog l’introduzione di ‘Instant Create’, una nuova funzione dedicata principalmente alle piccole e medie imprese che permette di realizzare con facilità delle campagne pubblicitarie tramite Snap Ads. Per creare la propria inserzione è sufficiente selezionare il proprio obiettivo (per esempio incrementare le visite al proprio sito o i download di un’applicazione), definire il target, fornire l’url del sito aziendale, selezionare le immagini che accompagneranno la campagna e procedere alla pubblicazione.