WhatsApp, in futuro si potrà utilizzare senza connessione

Su Whatsapp sono in arrivo due nuove importanti novità che amplieranno sensibilmente le funzioni offerte della nota piattaforma di messaggistica. In futuro sarà possibile utilizzare l’app senza connessione: una funzione già presente su Telegram, il suo principale competitor, permessa dall’arrivo di una versione per computer indipendente dallo smartphone. Sarà, inoltre, possibile utilizzare lo stesso profilo Whatsapp su diversi device.

A svelare i nuovi progetti dell’azienda di Zuckerberg è WABetaInfo, una pagina web a cui si devono diverse rivelazioni riguardo le novità in cantiere delle applicazioni di proprietà di Facebook.

Nuova versione per Pc indipendente dallo smartphone

Finora per poter utilizzare la versione web dell’applicazione, disponibile dal 2015, era necessario tenere a portata di mano e in funzione il proprio smartphone, in quanto la ‘connessione’ tra i due dispositivi avveniva proprio per mezzo del telefonino. Una funzione utile per tutte le persone che lavorano al computer, ma alquanto scomoda per via del continuo bisogno dello smartphone. L’aggiornamento permetterà agli utenti di accedere alle funzioni di WhatsApp dal computer anche senza il supporto dello smartphone, finora indispensabile per poter consultare la versione web: sarà possibile continuare a utilizzare l’app di messaggistica per pc anche in caso di spegnimento del proprio dispositivo portatile.

Inoltre, l’azienda avrebbe intenzione di ‘slegare’ l’account Whatsapp dallo smartphone: ciò significa che in futuro gli utenti potranno utilizzare la chat su più dispositivi.

Stando alle indiscrezioni, le nuove funzioni potrebbero arrivare entro la fine del 2019. Bisognerà attendere eventuali conferme dall’azienda per avere notizie ufficiali riguardo il futuro rilascio delle due nuove funzioni.

WhatsApp, note vocali ascoltabili dalle notifiche push in futuro

Secondo altre recenti indiscrezioni pubblicate su WABetainfo, in futuro sarà possibile ascoltare le note vocali direttamente dalle notifiche push che segnalano un nuovo messaggio. La nuova funzione è stata scoperta dal sito in una versione beta dell’applicazione di messaggistica. La sua futura integrazione permetterà agli utenti di ascoltare le note vocali senza dover aprire WhatsApp.