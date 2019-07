Pes 2020, anche il campionato brasiliano sarà in esclusiva

L’eterna lotta a colpi di esclusive tra Pes e Fifa non si arresta. I due più importanti e famosi titoli di calcio nell’ambito dei videogiochi stanno per proporre le versioni 2020, ed è fresca la notizia che eFootball PES 2020 (così come si chiamerà quest’anno) ha ottenuto un’altra esclusiva importante. Dopo aver chiuso quella con la Juventus, ecco che sulla nuova versione di Pes sbarcherà sia la massima serie brasiliana di calcio, il Brasileirao, sia la seconda divisione. E non solo. Secondo alcuni portali di settore, c’è un dato da non sottovalutare. ll pallone ufficiale del Brasileirao ha stampato il logo della Confederazione calcistica brasiliana su di esso, il che lascerebbe intendere che la squadra nazionale potrebbe essere un’altra esclusiva di Pes. L'anno scorso né Fifa né Pes avevano i diritti della Selecao, con Neymar che è stato l'unico giocatore carioca autorizzato a comparire nel titolo sviluppato da Ea Sports.

La partnership con Juventus

Come detto, Konami ha deciso di fare le cose in grande ed ha stretto un accordo con il club piemontese che renderà il popolare titolo calcistico della casa giapponese l’unico videogame a poter utilizzare l’Intellectual Property (IP) Juventus, “che comprende l’uso esclusivo del nome della squadra, del logo e delle divise ufficiali”, come spiegato sul sito ufficiale della società bianconera. La partnership permetterà, in un accordo valido per il prossimo triennio, di utilizzare la tecnologia full-body 3D scan sui giocatori per riprodurli nel modo più fedele possibile. La casa di sviluppo giapponese, inoltre, ha stretto accordi anche con Barcellona, Manchester United e Bayern Monaco.

Arriva la demo ufficiale

Intanto, in attesa del 10 settembre quando il titolo sarà disponibile sul mercato, ecco che dal 30 luglio i videogiocatori potranno accedere alla demo gratuita di eFootball PES 2020 per Pc, PlayStation 4 e Xbox One. In essa, i fan del gioco potranno utilizzare le seguenti squadre: Barcellona, Boca Juniors, Juventus, Manchester United, Bayer Monaco, Arsenal, River Plate, Palmeiras, Flamengo, San Paolo, Vasco da Gama, Corinthians, Universidad de Chile e Colo-Colo. La demo di Pes 2020 uscirà su Steam, PlayStation Store e Xbox Store.