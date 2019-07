L’estate, con l’arrivo dei saldi di luglio, porta con sé tante novità anche per gli appassionati di smartphone e nuove tecnologie. Come fa spesso Google, anche per oggi 24 luglio, ha deciso di rendere completamente gratuite alcune applicazioni che di solito, sul Play Store, sono a pagamento per tutti gli utenti Android. L’occasione è ghiotta e, per chi è interessato, perché si tratta di offerte a tempo che poi potrebbero non essere più sfruttate. Ma ecco quali sono le applicazioni in questione. Si tratta di I mondi incantati, Division Math Trainer, Oled 4K Pro Wallpapers e Mimber Icon Pack . Una piccola gamma dedicata a tutte le età, perché si va da un gioco di avventura, ad un pacchetto di icone per personalizzare lo smartphone, da un modo per allenarsi in matematica a sfondi in alta definizione per il proprio device.

Una misteriosa avventura

I mondi incantati è un game di avventura che di solito costa 4,39 euro. Protagonista è zio Henry che custodisce un segreto da molti anni e che ora vuole condividere con l’utente. Durante i suoi viaggi ha scoperto tre libri incantati che, quando si usa uno speciale amuleto per ognuno di essi, permettono di trasportarsi nei mondi descritti nelle loro pagine. Ma Henry ha anche scoperto che esiste un quarto libro celato all’interno di uno di questi mondi e vuole essere aiutato per la ricerca di questo misterioso nuovo libro. Il gioco consiste nel recarsi a casa di Henry e utilizzare gli indizi e i puzzle che ha disseminato per localizzare ed esplorare i tre libri che sono nascosti nella sua biblioteca. E poi andare alla caccia dell’ultimo.

Allenandosi nelle divisioni

Division Math Trainer, normalmente sullo store a 1,99 euro, è un'applicazione di apprendimento legata alla matematica pensata per aiutare a migliorare nel calcolo della divisione. E grazie al riconoscimento della scrittura integrato si potranno disegnare le risposte direttamente sullo schermo. Un’app interessante specie per i più piccoli, alle prese con i compiti delle vacanze da fare insieme a mamma e papà. Con il supporto di un particolare assistente digitale.

Sfondi scuri per risparmiare batteria

Oled 4K Pro Wallpapers, costa di norma 8,49 euro. E’ un’app che permette di scaricare sfondi per lo smartphone in una versione pro, ovvero che non contiene pubblicità. Inoltre permette di avere più di 100 sfondi nuovi rispetto alla versione base dell’applicazione. La particolarità di questo contenuto è la possibilità di accedere a sfondi scuri per il proprio telefono, che, come si legge nella descrizione dell’app, fanno risparmiare batteria sugli smartphone con display Oled, aumentando la durata fino al 35%.

Icone per personalizzare il telefono

Mimber icon pack, di solito venduta a 0,59, è infine un’app che contiene diversi pacchetti icone supportate da numerosi ‘launcher’, ovvero programmi che permettono di abbandonare l’impostazione grafica standard del proprio smartphone per impostarne una versione completamente personalizzata. Se quindi si vogliono associare icone particolari alle proprie app, basterà scaricare prima un ‘launcher’ (molti sono gratuti come il Nova) e quindi un pacchetto icone che permetterà una vasta scelta di personalizzazione.