Poste Italiane lancia NoidiPoste: un’app per i 134.000 dipendenti

Da anni Poste Italiane ha promosso una svolta all’insegna della tecnologia: l’ennesimo passo in questa direzione è rappresentato dall’app NoidiPoste, che si rivolge agli oltre 134.000 dipendenti per favorire la comunicazione e la connessione sia tra loro che con l’azienda. I lavoratori potranno godere di servizi e ottenere informazioni in tempo reale, sfruttando la nuova applicazione per rimanere aggiornati con le ultime news aziendali o per esprimersi sui prodotti attraverso dei sondaggi. In meno di un mese, sono 33.300 i dipendenti che hanno scaricato NoidiPoste, la prima app di comunicazione interna della compagnia, che va così ad aggiungersi all’ampia scuderia di software già lanciati da Poste Italiane.

La digitalizzazione di Poste Italiane

Il proprio lavoro racchiuso in un’app. È questa l’idea promossa da Poste Italiane con la nuova app NoidiPoste che, come spiega l’azienda, ha l’obiettivo di “di trasferire gradualmente sull'app le funzioni e i servizi già disponibili sulla intranet aziendale”. Scaricabile sia da iOS che Google Play Store, l’applicazione potrà infatti essere utilizzata per gestire le trasferte di lavoro, mettersi in contatto con i colleghi e segnalare le assenze a causa di malattia, il tutto in pochi semplici tocchi e senza perdite di tempo. Poste Italiane afferma che NoidiPoste segna "un nuovo passo della strategia di digitalizzazione avviato già da tempo da Poste Italiane attraverso la diffusione di strumenti sempre più accessibili".

Le funzioni dell’app NoidiPoste

Poste Italiane ha promosso la novità con una campagna di comunicazione interna per incoraggiare i dipendenti a scaricare l’app. Gli oltre 33.000 lavoratori che hanno già deciso di installare lo strumento sul proprio smartphone potranno utilizzarlo per visualizzare nella rubrica le informazioni di contatto sui colleghi, accedere al proprio spazio personale per leggere il cedolino o le comunicazioni, restare aggiornato sulle news aziendali, con le quali si può interagire attraverso i tasti ‘preferiti’, ‘like’ o ‘commenta’, e persino prenotare un soggiorno in una casa vacanze per chi è in possesso dei requisiti richiesti.